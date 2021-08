Gigi D’Alessio di nuovo padre: Anna Tatangelo non la prende bene!

Gossip TV

Nuove indiscrezioni su Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, che sarebbe furiosa con l’ex per essere stata l’ultima a sapere della gravidanza di Denise Esposito.

Nelle ultime ore sono apparse le foto di Gigi D’Alessio in compagnia della nuova compagna Denis Esposito. A nessuno è sfuggito che la giovane sfoggia un bellissimo pancione e che Gigi diventerà, dunque, padre per la quinta volta. Sembra che la notizia abbia mandato Anna Tatangelo su tutte le furie. Ecco cosa sta succedendo tra i due cantanti e ex compagni.

Anna Tatangelo furiosa con Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio ha aperto un nuovo capitolo della sua vita grazie all’incontro con Denise Esposito. Lei, di ben 26 anni più giovane del cantante, avrebbe fatto breccia nel cuore del partenopeo durante un concentro nel 2020, quando i due furono presentati da amici in comune. Non si sa molto di Denise, data la sua estrema riservatezza, ma quel che è certo è che renderà Gigi padre per la quinta volta. La notizia è stata lanciata da Chi, che ha immortalato una pacifica giornata al mare tra i due innamorati, rivelando anche che non tutti avrebbero preso bene la lieta notizia. Sembra, infatti, che Anna Tatangelo sia andata su tutte le furie dopo aver saputo della gravidanza della Esposito, piuttosto delusa dal comportamento del suo ex.

“Denise oggi è in dolce attesa e la coppia ha scelto anche quale sarà il nido d’amore dove nascerà il bebè. D’Alessio ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria Luca. I rapporti tra loro oggi sono ottimi, al contrario risultano incrinati quelli con la sua ex Anna Tatangelo, con la quale ha avuto il piccolo Andrea. La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie. Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto”, si legge sul noto settimanale di Alfonso Signorini.

Ad aggravare la situazione ci sarebbe anche la scelta di Gigi, di lasciare Roma e tornare in pianta stabile a Napoli. Scelta che il cantante non ha mai neppure preso in considerazione durante la sua lunga relazione con la Tatangelo, che invece sarebbe voluta tornare in Campania.