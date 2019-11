GF Vip spagnolo, caos in diretta: Gianmarco Onestini piange e Luca litiga con il conduttore, video

Gossip TV

Durante la decima puntata del Gh Vip, l'ex tronista interviene in diretta per difendere il fratello.

Si è conclusa ieri l’esperienza di Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello Vip. L'ex gieffino e fratello dell'ex tronista Luca, è stato eliminato nel corso della decima puntata, dopo roventi polemiche durante il corso della sue esperienza al Gh Vip 7 dopo essersi pericolosamente avvicinato a una delle concorrenti, Adara Molinaro, sposata e mamma di un bimbo di appena sei mesi.

Ieri Gianmarco dopo l'eliminazione nella Casa, ha raggiunto lo studio e ha confessato in lacrime di essersi innamorato di Adara. Durante il momento di imbarazzo e sconforto di Gianmarco è intervenuto Luca che, ospite in studio, si è alzato, ha raggiunto il fratello e ha chiesto al conduttore di avere rispetto per suo fratello, in evidente difficoltà:

“Scusatemi, non siete carini con lui. L’avete costretto, è mio fratello e io non lo posso vedere così. Non me lo potete trattare così. Si vedeva era chiaro che gli piaceva, ma dovete avere rispetto di lui. Non vedete come sta? Porca pu**ana! Vi ha detto che gli piace e quindi? Chiedo di rispettare mio fratello se permettete. Vi ascolto, ma voi rispettate mio fratello."

Non sono mancati ulteriori momenti di tensione tra Luca e il conduttore del reality Jorge Javier, tanto che, quest'ultimo, ha intimato all'ex tronista di calmarsi altrimenti lo avrebbe allontanato dagli studi di Telecinco.