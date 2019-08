Gf Vip, Sara Affi Fella nel cast insieme a Lorenzo Riccardi?

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne si candida per entrare nella casa di Cinecittà.

Sara Affi Fella è stata la protagonista più chiacchierata del trono classico di Uomini e Donne. Intervistata in esclusiva dal settimanale Nuovo Tv, l'ex tronista è tornata a parlare dello scandalo che l'ha coinvolta, lasciandosi andare a delle interessanti rivelazioni.

Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi insieme al Grande Fratello Vip?

Come tutti sappiamo, durante la sua esperienza nel dating show di Canale 5, Sara è stata fidanzata con Nicola Panico, il compagno con cui aveva partecipato a Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Tutto il suo percorso sul trono quindi e la conseguente scelta, ricaduta su Luigi Mastroianni, altro non è stata che una pura e semplice farsa. A distanza di un anno dallo scandalo che l'ha vista protagonista, la Affi Fella ha rivelato di voler incontrare la padrona di casa per chiederle scusa: "Non ho ancora avuto l’occasione di incontrare Maria De Filippi, ma mi piacerebbe avere modo di poterle chiedere scusa. [...] Purtroppo leggo ancora tanti commenti negativi sul mio conto. Per queste persone sono una donna pronta a tutto pur di aver successo. Io invece non mi venderei mai per diventare famosa. A Uomini e Donne ho fatto soltanto una stupidaggine e ne ho pagato le conseguenze".

Alle pagine del settimanale, la Affi Fella ha continuato rivelando di voler entrare nella famosa casa del Grande Fratello per farsi conoscere per quella che è realmente: "Sarebbe una rivincita personale. Vorrei partecipare a questo reality per avere la possibilità di dimostrare alle persone che si sono fatti un’idea sbagliata di me, che in realtà sono una persona totalmente diversa".

La produzione del reality show di Canale 5 accetterà la candidatura dell'ex tronista di Uomini e Donne? Con lei, anche un altro ex volto del trono classico potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi che, grazie alla sua spumeggiante personalità, è riuscito a conquistare tutti i telespettatori di Canale 5.