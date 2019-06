Iniziano i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda a settembre prossimo su Canale 5. In questi giorni, Mediaset sta iniziando a formare il cast e circolano le prime indiscrezioni sui protagonisti della nuova edizione del reality show. Dopo il Divino Otelma e Cicciolina, un altro volto noto della televisione ha confessato di essere stato contattato per partecipare alla nuova edizione: si tratta di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che ha partecipato già ai reality "Il Ristorante" e "Pechino Express".

Gf Vip, Naike Rivelli al veleno contro Mediaset: "Super fiera di dire di no al Grande Bordello Vip"

"Mediaset grazie, ma non grazie. Come tutti gli anni super fiera di dire di no al Grande Bordello Vip. Quest’anno conduce Signorini, si salvi chi può! Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset #NeanchePerTuttiISoldiDelMondo #Fu*kYouMediaset #LaClasseNonEAcqua” ha scritto la Rivelli su Instagram, aggiungendo: "Applauso a Mediaset, grazie per l’ennesimo invito al GF Vip! Purtroppo ho da fare!”.

Un'avversione, quella che nutre Naike per i programmi di Canale 5, nemmeno troppo celata. Di recente, la 44enne di origini tedesche, sempre su Instagram, ha pubblicato uno scatto di 'Pomeriggio 5' in cui erano immortalate Barbara D'Urso, Valeria Marini e Francesca Cipriani, accompagnata dalla didascalia, "Find the Brain (trova il cervello)".