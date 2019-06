Gf Vip, Giulia Salemi non vuole parlare di Monte e i fan insorgono: "Francesco torna da lei!"

Solo pochi giorni fa Giulia Salemi e Francesco Monte hanno ufficializzato la loro rottura. La coppia, molto amata dagli utenti dei social che hanno osservato lo sbocciare della loro relazione, tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, si era presentata radiosa e serena a diversi eventi mondani e la notizia della fine della loro relazione ha letteralmente spiazzato i fan. Giulia ha dato l'annuncio con un post su Instagram:"L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… è così che finiscono gli amori [...] Senti un dolore in gola che non riesci neanche a parlare [...] pensi che devi rialzarti, asciugare le lacrime e andare avanti e auto convincerti che per un po’ forse continuerà a urlare il suo nome dentro al tuo cuore, ma alla fine la ferita si cicatrizzerà".

Secondo l'indiscrezione di 'Spy', Francesco avrebbe deciso di chiudere con la Salemi, in quanto i dubbi circa il futuro del loro rapporto si sarebbero fatti sempre più insistenti e pressanti. Ma il tarantino è finito, poco dopo, nell'occhio del ciclone per via della pericolosa vicinanza a Maria José, con la quale sembrerebbe aver passato una notte di fuoco ad Ibiza. Tornato In Italia, Monte ha smentito ogni tipo di rapporto con la José e, in occasione del nuovo lancio di Pitti a Firenze, ha incontrato Giulia dopo la loro rottura. L'italo-iraniana non ha nascosto l'amara delusione per l'epilogo di questo amore ma, nel corso dell'evento mondano, ha scelto di non parlare del suo, ormai, ex fidanzato. "In questo momento non me la sento di parlare di questo argomento", ha dichiarato la Salemi visibilmente cupa in volto. Intanto, i numerosissimi fan dei Fralemi fanno il tifo per loro e continuano a chiedere ai loro beniamini di provare a recuperare il rapporto. "Francesco hai gli occhi tristi, torna da Giulia!", lo esorta uno dei suoi follower.

Francesco sta pagando lo scotto di aver deluso i suoi ammiratori ma in molti, fortunatamente, si stanno rendendo conto di non poter mettersi in mezzo a una storia d'amore non loro. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, Monte è esploso sui social. "Peccato che noi non siamo degli attori, ma siamo persone reali proprio come voi con gli stessi identici problemi. Siamo persone reali proprio come voi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!", aveva tuonato l'ex tronista, mentre l'ex gieffina ha invitato gli utenti del web a rispettare il dolore e la riservatezza.

Tra i Fralemi è veramente finita o la lontananza alimenterà un ritorno di fiamma?