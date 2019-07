Gf Vip, Giulia Salemi lungo post su Instagram: "Un milione di delusioni, un milione di lacrime"

Non c'è dubbio, che lo voglia o no, Giulia Salemi, in questo ultimi periodo, è un nome chiacchieratissimo del gossip nostrano. La sua storia d'amore con Francesco Monte, nata nel reality del Gf Vip 3, è stata molto seguita e molto sostenuta dai telespettatori e dal rumoroso popolo del web. Dopo le foto a Formentera di Monte in compagnia della modella Isabella De Candia e la dedica del pugliese alla sua nuova fiamma, tutti gli occhi si sono indirizzati verso la Salemi in attesa di una replica, un pensiero o, peggio ancora, nella nemmeno troppo velata speranza che potesse dire la sua versione dei fatti ( (in molti infatti credono che la bella influencer sia stata tradita dall'ex tronista proprio con la De Candia).

Giulia. in un lunghissimo post pubblicato poco fa sul suo account ufficiale Instagram, ha condiviso una foto che la triae con due palloncini, il numero 1 e la lettera M. Ed è così che la Salemi, arrivata a un milione di seguaci, ringrazia i follower e accompagna lo scatto con un una lunga dedica le cui parole non sembrano scelte a caso:

"Quante cose...Quante cose ho condiviso con voi...Un milione di dubbi, Un milione di risate, Un milione di lacrime. Un milione di delusioni. Un milione di Soddisfazioni e successi. Un milione di emozioni. Un milione di gioie .Grazie grazie di essermi stati sempre vicino. Grazie di essermi stati accanto in tutti momenti belli e brutti. Ammetto che se non ci foste stati voi sarebbe stata davvero dura superare certi momenti eppure con il vostro amore siete riusciti sempre a riempirmi il cuore e farmi tornare il sorriso. Una parte del Merito del mio successo siete voi. Grazie per avermi sostenuto e amato, facendomi ridere e sfidandomi a essere una persona migliore. Grazie per avermi fatto crescere insieme a voi. Grazie per essere parte della mia vita e di questo lungo viaggio. Grazie per non avermi mai tradito. Sono incredibilmente fortunata ad avere delle fiabe come voi nella mia vita perché siete diventati davvero una seconda famiglia per me. E OGGI SONO MOLTO EMOZIONATA DI FESTEGGIARE IL MIO 1000000 DI FOLLOWER CON VOI Per sempre la vostra Giuly Power".

A colpire, inevitabilmente, le frasi "Un milione di delusioni, Grazie di essermi stati accanto in tutti momenti belli e brutti, Grazie per non avermi mai tradito", che sembrano un chiaro riferimento alle sue recenti vicissitudini, contro le quali sembra stia ancora facendo i conti.