Gf Vip: "Giulia Salemi consapevole di essere stata tradita da Francesco Monte"

La versione del settimanale Spy contraddice l'ex tronista.

Il magazine 'Spy' diretto da Massimo Borgnis, in edicola oggi, ha pubblicato sulla pagina social ufficiale della rivista, un'anticipazione su quella che sarebbe la verità intorno alla fine della storia d'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte, nata all'interno della Casa del Gf Vip 3 e finita con l'annuncio dei due ex gieffini sui rispettivi profili Instagram una ventina di giorni fa.

"Francesco, mi hai spezzato il cuore: ora ricomincio da me" si legge sul post e ancora, "Dopo che Francesco Monte, l’uomo con il quale sognava di passare tutta la vita, ha ufficializzato la nuova storia d’amore con la modella Isabella De Candia, l’influencer si è chiusa nel silenzio più totale. “Spy” ha parlato con le persone a lei più vicine e ha scoperto che il suo dolore nasce non solo dalla delusione ma anche per la consapevolezza di essere stata tradita".

Il motivo, secondo quanto rivelato dalla rivista edita da Mondadori, sarebbe quindi la modella pugliese Isabella De Candia, ipotesi avvalorata da molti follower che sui social hanno duramente criticato Monte non credendo alla sua versione dei fatti.

"Il novanta per cento delle cose che stanno uscendo sono finte, inventate e costruite - ha dichiarato Monte in una recente intervista concessa a 'Uomini e Donne Magazine' - Basta un semplice like per montare una storia. La realtà è un'altra ma consiglio di non confondere la vita reale con la realtà virtuale. Anche noi abbiamo una vita privata, come tutti, e non siamo obbbligati a condividerla. Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti, ma soprattutto la voce del tradimento, non sono veri. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia. [...] C'è un attaccamento morboso alla coppia, alla vecchia coppia. Mi fa piacere, ma a tutto c'è un limite. Io non posso ritrovarmi su Instagram minacce di aggressione con l'acido sotto casa mia o una serie di cose di cui ho parlato, ma non ho pubblicato gli screen, perchè a fare le figuracce sarebbero state queste persone. Mi ha dato fastidio essere definito un traditore. Non sono io, non fa parte di me. Sono una persona molto rispettosa. Il mio rapporto con l'amore è sempre stato molto libero e fatalista. Gli amori arrivano, non ci sono modi e tempi, in passato grandi amori mi sono capitati poche settimane dopo la chiusura di una storia. Quando capita capita. Le persone continuano a confondere la persona con il personaggio e io non voglio che sia così".