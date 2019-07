Gf Vip: Francesco Monte e Isabella De Candia in vacanza, tutte le prime foto insieme

Gossip TV

Passione e baci per la neo coppia, paparazzata a Formentera.

L'ex tronista, ex gieffino ed ex naufrago è stato paparazzato con la bella modella pugliese nelle spiagge di Formentera dove hanno di recente trascorso qualche giorno di relax. Il bel tarantino, travolto dalle critiche per il presunto tradimento ai danni dell'ex fidanzata Giulia Salemi, ha smentito e negato ci siano state, da parte sua, bugie o inganni verso la bella italo-persiana, specificando di aver conosciuto Isabella diverso tempo fa."La realtà delle cose a volte è molto più semplice - ha dichiarato Monte su Instagram - Nessuno ha tradito nessuno, ed entrambe le parti ne siamo al corrente, la persona ( Isabella ) che in questi giorni è stata vista con me e ha creato così tanto clamore e lungometraggi, l’ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia, poi se ci si vuole ricamare sopra altro come tanta gente ha fatto sin dall’inizio e tuttora continua a fare, fate pure tutto da soli, vi lascerò essere protagonisti di questo vostro film! Il mio unico errore è non considerarmi un personaggio pubblico, e come tale vivo la mia vita alla luce del sole senza anteporre la mia immagine al mio privato come di consueto accade!"

Dopo poco più di un mese dall'ufficializzazione della rottura con la Salemi, oggi per Monte la storia nata dentro la Casa di Cinecittà sembra ormai davvero un capito chiuso. Francesco appare raggiante stretto alla splendida 33enne dagli occhi verdi, soprannominata la nuova Monica Bellucci per la grande somiglianza con la nota attrice.

Francesco Monte insieme a Isabella De Candia, la reazione di Giulia Salemi

Poche ore dopo la pubblicazione della prima foto di coppia del suo ex fidanzato con la sua nuova fiamma, Giulia Salemi si è mostrata comunque sorridente su Instagram, impegnata in uno shooting fotografico e poi in compagnia di un amico nell’evento organizzato dalla Sony Music. Nessun riferimento a Francesco Monte, per il quale, la bella italo- persiana ha dichiarato di aver sofferto moltissimo , crendendo in una favola senza il lieto fine desiderato.