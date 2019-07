Gf Vip: Francesco Monte e Isabella De Candia escono ufficialmente allo scoperto, lui travolto dalle critiche

Gossip TV

L'ex tronista pubblica sui social la prima foto insieme alla modella.

È ufficiale. Francesco Monte e Isabella De Candia sono una coppia. Dopo le paparazzate delle ultime settimane, è arrivata finalmente la conferma dai diretti interessati che, sui loro rispettivi profili social, hanno pubblicato una tenera foto che li ritrae insieme.

Francesco Monte e Isabella De Candia escono allo scoperto

Dopo la rottura con Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, Francesco ha ritrovato la felicità accanto alla bella modella Isabella. La notizia della loro frequentazione è arrivata poco tempo dopo la fine della relazione con l'influencer e questo ha alimentato ancor di più le polemiche. In molti infatti, hanno ipotizzato che la conoscenza tra l’ex naufrago della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi e la De Candia sia stato il motivo reale che ha portato il pugliese a chiudere definitivamente con la bella italo-persiana. Versione smentita poi dal ragazzo che ha cercato di difendersi negando ogni voce sui presunti tradimenti da parte sua: "Nessuno ha tradito nessuno, ed entrambe le parti ne sono al corrente. La persona che in questi giorni è stata vista con me (Isabella, ndr) e ha creato così tanto clamore e lungometraggi, l’ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia, poi se ci si vuole ricamare sopra altro come tanta gente ha fatto sin dall’inizio e tuttora continua a fare, fate pure tutto da soli, vi lascerò essere protagonisti di questo vostro film!".

A distanza di qualche giorno dallo sfogo di Monte, sui social è apparso un post che sancisce ufficialmente l’inizio della storia d'amore tra Francesco e Isabella. Lo scatto, che li ritrae abbracciati, è stato condiviso da entrambi. La modella ha accompagnato la foto con un sottofondo musicale, la canzone Magic dei Coldplay:

Come reagirà la Salemi? Arriverà qualche frecciata sui social per Monte da parte della sua ex? Staremo a vedere.