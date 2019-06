Gf Vip: Francesco Monte e Giulia Salemi, possibile riavvicinamento? Fariba chiarisce la situazione

Le relazioni che nascono e si formano in tv, riescono sempre a catturare un folto numero di fan che si affeziona e sostiene la coppia, seguendone ogni movimento. E' il caso dei due ex gieffini, Francesco Monte e Giulia Salemi. I due ragazzi, che hanno partecipato alla terza edizione del Gf Vip, si sono conosciuti all'interno del reality con non poche problematiche, facendo emergere dei lati caratteriali diversi ma che poi, usciti dalla Casa, sembravano avessero appianato, trovando equilibrio e soprattutto l'amore. L'ex tronista e la showgirl italo-persiana, sono stati ospiti in vari talk televisivi, parlando di convivenza e mostrandosi felici e innamorati.

La favola però non ha avuto un lieto fine e la Salemi ha comunicato, qualche settimana fa, l'epilogo della storia con Monte, sembrando davvero a pezzi per una storia in cui ha creduto dal primo all'ultimo giorno con tutta se stessa: "Sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio, ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà. Lotti fino quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine. Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute", ha scritto Giulia su Instagram.

I fan sperano ancora in un ritorno di fiamma anche se la settimana scorsa, Giulia e Francesco, presenti allo stesso evento, pare si siano totalmente ignorati. A fare chiarezza, la madre della Salemi, FaribaTehrani, che, rispondendo ad uno dei tanti utenti che caldeggia un riavvicinamento, ha replicato perentoria "Sei dolce, romantica, ma ti sbagli: lui non la cerca neanche!