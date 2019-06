Gf Vip: Francesco Monte calcolatore e prepotente con Giulia. Parla un'amica della Salemi

Gossip TV

Una testimonianza shock contro l'ex tronista al settimanale Nuovo.

Emergono nuove e sorprendenti indiscrezioni sulla rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Entrambi gli ex gieffini, dopo aver comunicato sui rispettivi social la fine della loro storia, hanno preferito restare in silenzio sui motivi che li hanno spinti ad allontanarsi. A fare chiarezza però, ha provveduto un'amica della bella italo-persiana, rivelando al settimanale 'Nuovo' alcuni dettagli shock sulla relazione dei "Fralemi":

"Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata - ha dichiarato la ragazza la cui identità è top secret - A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta. Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci. Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale."

La stessa nota ex fidanzata, Cecilia Rodriguez, dopo la fine della loro storia durata cinque anni, aveva fatto intendere che il bel tarantino non aveva un carattere particolarmente facile da gestire, definendolo geloso e poco incline ad accettare l'argentina così com'era. Sarebbe stato questo il motivo principale per il quale la sorella minore di Belen, ha scelto di mettere la parola fine alla loro lunga relazione.