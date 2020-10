Gf Vip, Elisabetta Gregoraci frena Pierpaolo Petrelli e sgancia la bomba: "Sono innamorata fuori dalla Casa"

Gossip TV

La showgirl si lascia andare a una confessione davvero inaspettata al Grande Fratello Vip.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip con Elisabetta Gregoraci che ha lanciato una vera e propria bomba relativa alla sua vita sentimentale. La conduttrice calabrese ha preso le distanze da Pierpaolo Petrelli e rivelato di essere innamorata fuori dalla Casa di Cinecittà.

Elisabetta Gregoraci ha un fidanzato fuori dalla Casa? La rivelazione al Gf Vip

Dichiarazioni davvero scottanti quelle pronunciate al Grande Fratello Vip da Elisabetta. Il presunto flirt con Pierpaolo, che sta appassionando tutti i telespettatori del reality show di Alfonso Signorini, è diventato difficile da gestire, motivo per cui la showgirl ha deciso di scacciare le attenzioni del modello e sganciare quella che lei stessa ha definito "una bomba".

Dopo lo scherzo architettato da Tommaso Zorzi ai danni di Maria Teresa Ruta, Petrelli ha cercato di attirare le attenzioni della Gregoraci, provando ad avvicinarla, ad abbracciarla, insomma cercando un continuo contatto fisico. Questa volta, però, la reazione della showgirl ha spiazzato tutti. L'ex moglie di Flavio Briatore ha allontanato il modello affermando: "Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa. Ecco, ho sganciato la bomba".

Una notizia inaspettata e che, senza dubbio, scatenerà la curiosità dei numerosi fan del Gf Vip, che cercheranno di capire in tutti i modi chi sarà il fortunato. Elisabetta ha deciso di mantenere le distanze. La complicità con Pierpaolo è innegabile, ma vuoi il condizionamento esterno, tanto per Briatore quanto per suo figlio Nathan, finora la showgirl non aveva mai apertamente ceduto alle avances dell'ex velino, redarguendolo quando l'ha ritenuto necessario. Le sue parole saranno la verità o una provocazione? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip.

