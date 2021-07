Gf Vip, Cecilia Rodriguez su Giulia Salemi: "L’ho chiamata e le ho detto..."

Gossip TV

In una intervista rilasciata a Chi Magazine, Cecilia Rodriguez ha spiegato cosa ha detto a Giulia Salemi quando le ha telefonato.

Se vi è capitato tra le mani l'ultimo numero di Chi Magazine o avete proprio deciso di acquistarlo in edicola, non devono esservi sfuggite le pagine con l'intervista a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Oltre alle fondamentali notizie sulla loro ritrovata passione dopo l'astinenza dovuta all'Isola dei Famosi, è interessante leggere che cosa la sorella di Belen abbia da dire nei confronti di Giulia Salemi.

Cecilia Rodriguez ha chiamato Giulia Salemi per dire qualcosa di importante

"Sono dell’idea che la verità vada detta, già viviamo in un mondo mediocre, almeno diciamo quello che pensiamo. lo non sono furba e alla fine finisco fregata perché nella mia sincerità non vengo capita" spiega Cecilia durante l'intervista. La ragazza continua dicendo che "con Giulia Salemi ho spiegato alcune cose che non mi erano piaciute e le sue fan si sono scatenate. L’ho chiamata e le ho detto che mi dispiaceva, non c’era altro da chiarire".

L'oggetto del contendere era il fatto che la Salemi si fosse fidanzata con l'ex della Rodriguez, ovvero Francesco Monte. "Mi diceva amica, amica, amica…" ma poi si sono messi insieme e "per me non sono cose che si fanno, ma il problema non era che si è fidanzata con il mio ex" continua Cecilia, "aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias". Le due ragazze hanno dunque smesso di seguirsi su Instagram, "non siamo amiche, siamo colleghe", fino alla telefonata di cui sopra.