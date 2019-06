Gf Vip, anticipazioni: svelati i nomi dei primi concorrenti del reality

Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip che tornerà in onda dal prossimo novembre 2019 e che dovrebbe vedere alla conduzione il giornalista Alfonso Signorini. Nonostante manchino ancora diversi mesi al debutto del reality show di Canale 5, sono già usciti diversi rumors inerenti ai possibili concorrenti.

Cicciolina e Divino Otelma nel cast del Grande Fratello Vip

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, tra i volti noti che potrebbero partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello, ci sono il Divino Otelma, Cicciolina e Giucas Casella. Quest'ultimo però, contattato anche dalla produzione di Pechino Express, pare abbia deciso di optare per il reality game di Rai 2 in coppia con la compagna Valeria Perilli: "Preferirei Pechino al Gf Vip e dopo il viaggio potrei, finalmente, sposare la mia storica compagna". Gli altri due invece, sarebbero ad un passo dalla firma. "Viste le innumerevoli domande sul caso. Volevamo chiarire a tutti i curiosi e a tutti coloro che desiderano vederci al Grande Fratello Vip. Che siamo già stati contattati dalla produzione del programma e anche questa volta abbiamo espresso le nostre valutazioni" ha dichiarato Otelma. "Sono stata contattata dalla produzione, che mi ha chiesto se io e il mio avvocato fossimo intenzionati a partecipare insieme al reality. Mi piacerebbe partecipare. Perché mi incuriosisce conoscere gli altri inquilini, così da scoprire le dinamiche che possono nascere all'interno della famosa casa" ha rivelato Cicciolina.

Fra gli altri personaggi del mondo dello spettacolo che invece si sono proposti per entrare nella famosa casa di Cinecittà c'è la cantante Donatella Milani, il conduttore Marco Bellavia e l'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Anna Tedesco. Non solo. Anche l'ex tronista Sara Affi Fella, in un'intervista rilasciata alla rivista Nuovo Tv, aveva rivelato il suo desiderio di partecipare al Grande Fratello: "Purtroppo tanti rapporti lavorativi si sono interrotti proprio per colpa del mio errore. Mi dispiace, oggi non lo rifarei. Ma in tv mi piacerebbe fare il Grande Fratello, per farmi conoscere meglio".

Dopo lo scandalo emerso nel dating show di Maria De Filippi, la Affi Fella vorrebbe far ricredere i telespettatori sul suo conto. Ci riuscirà? Come è facile immaginare, a tale notizia non si è fatta attendere la reazione degli utenti, che si sono detti contrari all'ingresso della modella nella Casa di Cinecittà.