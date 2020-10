Gf Vip, Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni?: "Chiedeva sempre di vedermi", parla un'ex corteggiatrice

Gossip TV

A poche ore dalla sorpresa di Natalia al Grande Fratello Vip, Andrea finisce al centro delle polemiche.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip abbiamo assistito all'emozionante incontro tra Andrea Zelletta e la sua amata Natalia Paragoni. A smorzare ogni entusiasmo ci ha pensato un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, intervistata da Di Più, ha smascherato il gieffino accusandolo di non essere fedele alla sua fidanzata.

Andrea Zelletta smascherato da un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

"Altro che comodino. Andrea è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni dolci" ha esordito così Alice Fabbrica nell'intervista rilasciata a Di Più.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi continuato raccontando come è nata la sua storia con Zelletta: "La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi. Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo. C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. La nostra storia si è fermata perché lui ha avuto una reazione durissima come quella con Franceska Pepe. Gli confidai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le urla non mi sono piaciute, non stavamo insieme e poi lui era ancora fidanzato".

Ma la cosa grave è un'altra! Stando a quanto raccontato da Alice, il giovane concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip le avrebbe chiesto di incontrarsi anche negli scorsi mesi, quando era gia impegnato con la Paragoni: "Fedelissimo con Natalia? Io so solo che non mi ha dimenticata. Così stanca del suo atteggiamento l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Se avrebbe tradito la sua attuale ragazza? Io credo proprio di sì, le donne capiscono uno dove vuole andare a parare. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho detto di no, perché non frequento i ragazzi già fidanzati". Dichiarazioni davvero forti che siamo sicuri spiazzeranno Natalia, da sempre innamoratissima e sicura dell'amore di Andrea.

