Gf Vip 4, prima puntata: Serena Enardu al televoto per entrare in Casa, eliminato Fabio Testi che...

Primo scoppiettante appuntamento con il reality show di Signorini.

Ieri, mercoledì 8 gennaio 2020 su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’enorme successo riscosso dalle edizioni passate condotte da Ilary Blasi, il timone è passato nelle mani di Alfonso Signorini, accompagnato da due opinionisti d’eccezione, Wanda Nara e Pupo.

La prima puntata del Grande Fratello Vip

La puntata è iniziata con la presentazione dei primi concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. Il primo a entrare nella casa è stato il giornalista Michele Cucuzza. La seconda vip presentata da Alfonso è stata l’affascinante produttrice cinematografica Rita Rusic. La terza gieffina a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà è stata Antonella Elia, seguita poi dall'ingresso di Andrea Denver, modello di fama internazionale che ha collaborato con pop-star mondiali del calibro di Madonna, Jennifer Lopez e Taylor Swift. Il conduttore ha poi continuato a presentare il cast, introducendo la modella Paola Di Benedetto, meglio conosciuta con Madre Natura e nota per essere stata al centro di molti gossip per il flirt con Francesco Monte e per la sua attuale relazione con Federico Rossi, il giovane cantante del duo musicale Benji&Fede.

Signorini ha continuato presentando Pacifico Settembre, in arte Pago. La fine della sua relazione con Serena Enardu è stato uno degli argomenti più chiacchierati e discussi degli ultimi mesi. E qui è arrivato il colpo di scena. Il conduttore e giornalista ha invitato in studio proprio l'ex tronista di Uomini e Donne che ha dichiarato di voler quindi chiarire alcuni punti lasciati in sospeso con il suo ex. Proprio per questo, Alfonso ha voluto concedere una possibilità alla donna, aprendo il primo televoto ufficiale di questa quarta edizione per chiedere al pubblico italiano: "Vuoi che Serena resti in casa?". Se l’esito, che conosceremo nel corso del secondo appuntamento, sarà positivo, la permanenza di lei durerà però solo per una settimana.

Gli altri concorrenti ad entrare nella Casa spiata sono stati Fabio Testi, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, figlio d’arte degli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Lucia Nunez, attrice della soap opera Vivere e della fiction Le Tre Rose di Eva. E per finire hanno fatto il loro ingresso i quattro ex gieffini della prima edizione del reality show, ovvero Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese che trascorreranno i prossimi giorni all’interno del Privè del Grande Fratello Vip.

Spazio alle prime nomination. Il concorrente più votato è stato Testi che non è stato eliminato ma si è trasferito nel Privè insieme ai quattro ex gieffini storici. Signorini ha concluso la serata annunciando i nomi dei concorrenti che entreranno nel corso della seconda puntata, in onda venerdì 10 gennaio: Barbara Alberti, Aristide Malnati, Carlotta Maggiorana, Andrea Montovoli, Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez ed Elisa De Panicis.