Gf Vip 4: le novità in diretta dalla conferenza stampa

Gossip TV

È tutto pronto per la quarta edizione del reality show di Canale 5.

Manca davvero poco all'inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip: il cast è stato ufficializzato, la conduzione e i due nuovi opinionisti sono stati resi noti ormai da tempo, e anche qualche dinamica del gioco è stata svelata, come il ritorno del tugurio e l’inaugurazione di una nuova stanza nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip: la conferenza stampa in diretta da Cinecittà

"Sono molto contento, io mi sento a casa. Per me, è il nono anno al GF. Ho visto il GF Vip nascere. Mi sento a casa per molte ragioni, è un programma mio, nelle mie corde. Quest’anno, ho responsabilità diverse e ne sono consapevole. Non sono un conduttore, sono un conduttore sui generis, sarò me stesso. Mi sento a casa perché lavoro con dei grandi professionisti. C’è stata molto cura nella scelta del cast. Il cast di quest’anno fa la differenza soprattutto per le personalità e non solo per i nomi. Era quello che io auspicavo e che abbiamo faticosamente realizzato. Al mio fianco, volevo due volti fuori dal giro. Ho pensato subito a Pupo: lo vidi come inviato a La Fattoria e mi conquistò subito. Sono sicuro che Pupo mi batterà sul tempo quando si tratterà di fare le domande giuste. Wanda Nara è una donna che mi incuriosisce perché è una donna che lavora in un ambiente molto maschilista come quello del calcio. E’ una donna con una marcia in più. E’ di una simpatia e di una comicità involontaria… Mi ha abbracciato, dicendomi: “Buon anno!”. A me lo dici! La voglio come agente" ha dichiarato Alfonso Signorini nel corso della conferenza stampa per la presentazione del programma.

La partecipazione di Wanda Nara, come opinionista del reality, ha diviso l’opinione pubblica e, proprio per questo, il suo obiettivo è quello di farsi conoscere in tutte le sue sfaccettature: "Sono una grande fan di questo formato. Non so se io riuscirei a stare dentro ad una casa, soprattutto quando si è tutti vip. Sono felicissima della chiamata di Alfonso anche se quando mi ha chiamata, mi sono spaventata un po’! “Cosa avrà scoperto?”, mi sono detta! Questa proposta non potevo lasciarmela scappare. Sono contenta di fare altro. A Tiki Taka, non posso uscire da alcune regole e lì non esce la mia personalità. Io sono diretta e spesso quello che voglio dire, non lo posso dire. Al GF Vip, mi potranno conoscere meglio tutti".

Insieme alla moglie di Mauro Icardi, ci sarà anche Pupo che ha dichiarato: "Per me è una nuova esperienza. La mia carriera televisiva è nata proprio grazie ad Endemol. Ero fermo da un po’ e se torno con questo grande glamour, è grazie ad Endemol e a Canale 5. Porterò al GF Vip, il mio punto di vista. Io non ho mai fatto reality per motivi che poi dirò, non sono contrario ai reality per concetto… E’ un’esperienza totalmente nuova che affronto con grande entusiasmo che mi coinvolge a 360 gradi. A La Fattoria, quando feci la famosa battuta su Eva Henger, chiamò Piersilvio Berlusconi che disse: “Ma quale tv stiamo facendo?!".