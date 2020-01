Gf Vip 4 anticipazioni: tutte le novità sul reality di Alfonso Signorini

Gossip TV

È tutto pronto per il debutto della quarta edizione del programma.

Manca davvero poco all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che dopo tre edizioni affidate ad Ilary Blasi, quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Insieme a lui, ci saranno due nuovi opinionisti d'eccezione: Pupo e Wanda Nara.

Le novità del Grande Fratello Vip

Cresce l'attesa per il Grande Fratello Vip. Tante le novità che caratterizzeranno questa nuova edizione. La messa in onda, ad esempio, sarà particolarmente movimentata. La prima puntata del reality show, infatti, andrà in onda mercoledì 8 gennaio 2020 mentre la seconda due giorni dopo, ovvero venerdì 10 gennaio. Salvo ulteriori cambiamenti, il programma andrà in onda due volte a settimana: il lunedì ed il venerdì sera fino alla fine del mese di gennaio.

Per quanto riguarda il cast, invece, entreranno nella famosa casa di Cinecittà ben 19 celebrità. Tra questi la produttrice Rita Rusic, la showgirl Antonella Elia, la presentatrice Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, l'ex Madre Natura Paola Di Benedetto, l’attrice Licia Nunez, il giornalista Michele Cucuzza, l’attore Antonio Zequila, Pago, il papirologo Aristide Malnati e Fernanda Lessa.

Signorini ha deciso di arruolare tra le fila del suo Grande Fratello Vip quattro concorrenti che, nel 2000, hanno preso parte alla prima edizione del programma. Stiamo parlando di Sergio Volpini, l’Ottusangolo della Gialappa’s, Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. L’ingresso dei concorrenti nella Casa, però, sarà diviso tra il mercoledì e il venerdì. Il Motivo? Per lasciare ai telespettatori qualche sorpresa.

Il Grande Fratello Vip vi aspetta mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5 con il primo appuntamento della stagione.