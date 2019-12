Gf Vip 4, anticipazioni: Alfonso Signorini annuncia altri tre concorrenti ufficiali

Gossip TV

Il conduttore, nel talk show di Piero Chiambretti, annuncia: "Non perdetevi Antonella Elia e Adriana Volpe. Vi assicuro che ci saranno dei bei match"

Durante il quarto appuntamento con #CR4 – La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini ha svelato altro tre nomi ufficiali che andranno a formare il cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip, al via da mercoledì 8 gennaio 2020. Il conduttore e direttore di 'Chi', ha confermato Antonella Elia, Michele Cucuzza e Adriana Volpe che si aggiungono agli due vip annunciati nei giorni scorsi, la produttrice musicale e cinematografica Rita Rusic e il cantante sardo, Pago.

"Non perdetevi Antonella Elia e Adriana Volpe. Vi assicuro che ci saranno dei bei match", ha annunciato Signorini, che ha poi smentito la partecipazione di Marco Carta in quanto la produzione del reality non lo ha mai contattato, come invece quest'ultimo ha dichiarato di recente. Secondo i rumors che trapelano da ormai mesi, ci sono diversi nomi vicini all'ufficialità, tra cui, Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa), Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi), Giucas Casella (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi), Cicciolina (ex attrice hard), Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina), Eva Robin’s (attrice), Fernanda Lessa (ex modella, ex concorrente de L’Isola dei Famosi).