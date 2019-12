Gf Vip 4, annunciato il sesto concorrente ufficiale, la protesta di Eliana Michelazzo

Gossip TV

I due opinionisti del reality, Wanda Nara e Pupo, svelano il sesto vip della quarta edizione.

Manca pochissimo al debutto del Grande Fratello Vip 4 e si delinea il cast che parteciperà alla nuova edizione condotta da Alfonso Signorini affiancato da Wanda Nara e Pupo. Proprio quest'ultimi, in un'intervista rilasciata alle Iene, hanno svelato il sesto concorrente ufficiale della quarta edizione. Si tratta di Antonio Zequila, attore campano ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi 3. Zequila va ad aggiungersi a Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza.

Grande Fratello Vip 4, la protesta della Michelazzo

L'ex agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, ospite nella trasmissione 'Il Punto' condotta da Manila Gorio in onda sull'emittente privata di Antenna Sud ha manifestato tutto il suo disappunto verso gli autori del reality, colpevoli di non averla voluta nel cast. L'ex corteggiate di Uomini e Donne è tornata anche sul famigerato caso di Caltagirone, facendo presente che si era offerta di presenziare a 'Non e L'Arena' quando il talk show de LA7 ha affrontato l'argomento invitando Pamela Prati. "Giletti non mi ha voluta in trasmissione. Sono convinta, conoscendo la Prati, che lei abbia costretto lo stesso Giletti a non invitarmi in studio perché altrimenti non si sarebbe presentata" ha dichiarato la Michelazzo che ha aggiunto: "Mi sono sentita usata dalla tv e ho voglia di riscattarmi. Il Grande Fratello VIP non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata un loro invito per poter far conoscere la vera Eliana". Dopo queste parole, l’ex socia di Pamela Perricciolo è scoppiata a piangere, raccogliendo l’abbraccio della conduttrice.