Gf Vip 4, Aida Nizar: "Non parteciperò perchè non hanno il denaro necessario per pagarmi"

La confessione dell'ex gieffina a pochi giorni dall’inizio del reality.

A pochi giorni dall’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Aida Nizar si è lasciata andare a un duro sfogo che sicuramente non passerà inosservato. L'ex gieffina ha pubblicato un post sui social, con cui ha fatto ben intendere che non prenderà parte al reality show perché il compenso per lei sarebbe troppo basso.

La confessione di Aida Nizar

Aida non parteciperà alla nuova edizione Vip del Grande Fratello che partirà il prossimo mercoledì 8 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5: "Non tornerò mai più a far parte di un reality perché non hanno il denaro necessario per pagarmi. Adorate la vostra vita![...] La mia perla di saggezza oggi: Accontentarsi non è vivere". Una frecciatina al reality condotto da Alfonso Signorini? Stando alle parole della Nizar, sembra quasi che lei sia stata contattata dalla produzione di qualche programma televisivo e che le abbiano proposto un compenso troppo basso.

Sicuramente la partecipazione della Nizar avrebbe scatenato grandi polemiche e accesi litigi nella casa più famosa d'Italia. Vi ricordiamo che, al momento, i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip sono Antonio Zequila, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Adriana Volpe, Antonella Elia, Pago, Rita Rusic, Michele Cucuzza, Clizia Incorvaia, Licia Nunez e Fernada Lessa, presenza annunciata poche ore fa dal blog di Davide Maggio.

Sgnorini vi aspetta martedì 8 gennaio, in prima serata su Canale 5 con la prima puntata del Grande Fratello Vip.