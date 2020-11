Gerry Scotti è stato in terapia intensiva, ma ora sta meglio

Gossip TV

Il popolare conduttore, positivo al Covid 19 da una decina di giorni, è ricoverato in un ospedale milanese dopo essere stato per giorni in terapia intensiva, ma adesso sembra stare meglio.

Gerry Scotti aveva annunciato sui social di essere positivo al coronavirus, mentre si trovava in isolamento domiciliare. Secondo quanto riporta il sito Tpi, successivamente è stato ricoverato per una decina di giorni in un ospedale milanese, finendo anche in terapia intensiva dopo un peggioramento legato a difficoltà respiratorie.

Adesso sta meglio, però, e siamo contenti di poterlo dire, e proseguirà in un reparto non di urgenza il resto della sua degenza, con la speranza di tornare presto a casa. Su Instagram aveva scritto: "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento".