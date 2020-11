Gerry Scotti è di nuovo a casa, guarito dal coronavirus

Gossip TV

Il popolare conduttore ha risposto nella maniera migliore alle varie voci di peggioramento dei giorni scorsi, con una foto in cui rientra a casa, sorridente e in buona salute.

Gerry Scotti sta bene, in forma e sorridente, rispondendo a suo modo, con i fatti e una bellissima notizia, alle notizie e speculazioni degli ultimi giorni su un suo possibile aggravamento, dopo essere risultati positivo da fine ottobre al Covid-19. Il popolare conduttore, infatti, è stato dimesso dall’ospedale milanese Humanitas di Rozzano.

Coì ha scritto su Instagram, in un post che trovate qui sotto, “A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò ❤️”.