George Clooney torna sul Lago di Como, avvistato a Cernobbio

Dopo oltre un anno di assenza dal suo Lago di Como, George Clooney è tornato con Amal a Laglio, cenando per il 4 luglio in un ristorante a Cernobbio.

È un amore sincero quello che lega George Clooney al Lago di Como, ma il Covid aveva tenuto lontani la star e sua moglie Amal dalla residenza di Villa Oleandra a Laglio per oltre un anno: il suo ritorno è stato chiaramente accolto anche come un gioioso simbolo della ripresa del turismo nella zona, tramite uno dei suoi testimonial più entusiastici e sinceri. George e Amal, genitori come sappiamo da quattro anni di una coppia di gemelli, si sono però concessi una cena a due in un ristorante di Cernobbio, per una serata del 4 luglio che anche in Italia non ha fatto mancare ai VIP dei fuochi artificiali ad hoc.

Sono seguite le foto di rito col personale del ristorante, dove George e signora hanno cenato a base di pesce. Clooney è tanto di casa a Laglio che il sindaco ha emesso un'ordinanza per garantirgli la massima privacy, impedendo di sostare di fronte alle sue finestre, di avvicinarsi alla residenza via lago e di usare droni: queste occasioni pubbliche sono quindi le uniche in cui l'attore e regista compare nelle sue periodiche vesti "italiane".

Quest'anno in particolare George è stato accolto da una scultura a lui dedicata in piazza Monsignor Barelli, collocata a sorpresa in modo tale che possa vederla da Villa Oleandra. Sembra che l'attore abbia apprezzato il pensiero.