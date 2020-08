Gabriel Garko pronto a sporgere denuncia: l'attore vittima di furto d'identità sui social

Gossip TV

Un utente misterioso si finge Gabriel Garko e insulta alcuni followers. L'attore è costretto a prendere provvedimenti e annuncia cosa sta accadendo su Instagram.

Guai in vista per Gabriel Garko. Il noto attore ha scoperto di essere vittima di un furto d’identità sui social, che potrebbe costargli caro. Un misterioso utente si spaccia per Garko minacciando e offendendo altri profili, che ora minacciano di denunciare l’attore. Lui, ignaro di tutto prima della scoperta, è dovuto correre immediatamente ai ripari.

Gabriel Garko vittima di furto d'identità

Gabriel Garko torna al centro dell’attenzione mediatica, questa volta non per un flirt o per una fuga di notizie sui suoi progetti futuri, bensì poiché vittima di un furto d’identità. Il mondo del web può essere molto insidioso, soprattutto per i volti noti dello spettacolo, che sono spesso oggetto di contestazioni da parte degli haters. Ma che succede quando un utente ruba la tua identità e insulta i fan, spacciandosi per te?

Questo è ciò che è accaduto a Gabriel, che si è ritrovato sommerso di lamentele e minacce di provvedimenti legali, per poi scoprire che qualcuno si sta fingendo lui sui web. Una scoperta assurda che ha provocato l’ira dell’attore, che ha visto infangare il suo nome da un perfetto sconosciuto, dovendo giustificarsi pubblicamente e spiegare tutta la verità. Poche ore fa, Garko ha parlato ai suoi fan su Instagram, rivelando di essere vittima di furto d’identità:

Buonasera a tutti… L’istinto sarebbe quello di iniziare con delle parolacce, ma non lo farò… Come già scritto qualche giorno fa una persona, probabilmente lobotomizzata e senza una vita insulta e minaccia spacciandosi per me! Unico mio profilo è e rimarrà questo. Ho riscritto il tutto perché più di una persona ha minacciato di denunciarmi!

Gabriel Garko furioso: qualcuno ha rubato la sua identità sui social

Immediata la reazione del popolo del web, che si è schierato in difesa dell’amatissimo attore e ha consigliato di denunciare quanto accaduto alla Polizia Postale. Del resto appropriarsi dell’identità di una persona nota e infamarla, cercando di metterla in cattiva luce, costituisce reato e i fan di Gabriel trovano che sia giusto che l’attore chieda giustizia.

I numerosi sostenitori di Garko speravano di vederlo varcare la porta rossa di Cinecittà a settembre, come ipotizzato dalle numerose indiscrezioni. Tuttavia, Garko non sarà al Grande Fratello Vip, così come la sua ex moglie Eva Grimaldi ha smentito la partecipazione al noto reality show di Canale 5.