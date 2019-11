Gabriel Garko non indossa la fede e svela una crisi con la persona che ama: "Perché l’ho tolta? Mi hanno fatto arrabbiare"

Gossip TV

L'attore ospite durante il nono appuntamento con Live - Non è La D'Urso, ha confessato di vivere una crisi con la persona che ama

Ospite ieri nella nona puntata di Live – Non è la D’Urso, l'attore torinese Gabriel Garko ha concesso una lunga intervista a Barbara D’Urso, stuzzicando tanta curiosità a proposito dei suoi riservatissimi affari di cuore. Anche se non ha mai nominato Gabriele Rossi, il ballerino ed ex gieffino con cui l'attore ha un legame molto speciale, Garko ha spiegato alla padrona di casa il motivo per il quale non aveva la fede al dito. Una fede che, gli attentissimi utenti del web, avevano notato fosse identica a quella che indossata da Rossi.

"No, non ho messo la fede – ha detto Gabriel alla D’Urso - Stavi parlando del mio cambiamento? La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare". L'attore di 'Onore e Rispetto' ha poi aggiunto, "Sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in 2 non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti".

Fede o no, oltre l'ammissione di Garko, rimbomba anche il silenzio social dell ballerino il cui ultimo post risale a sei giorni fa accompagnato dalla seguente didascalia: "Scegli il meglio e al diavolo il resto".