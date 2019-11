Gabriel Garko confessa: "A 17 anni un uomo sposato tentò di violentarmi"

Gossip TV

La confessione dell'attore al settimanale Chi.

In occasione dell’uscita della sua autobiografia "Andata e ritorno" Gabriel Garko ha concesso una lunga intervista al settimanale 'Chi'. L'attore torinese ha aperto il cuore al magazine diretto da Alfonso Signorini, svelando un amaro episodio avvenuto durante sua adolescenza che ha segnato per sempre tutta la sua vita. Ha 17 anni un uomo sposato e padre di famiglia, tentò di abusare di lui.

Gabriel Garko : "Provai schifo"

"Da quella sera iniziai a fumare. Provai schifo, ma non ne parlai con nessuno, tanto meno con i miei" ha ammesso Gabriel Garko. "Perché lo dico solo ora? Perché con questo libro mi sono aperto più di quanto mi sarei aspettato e quell’episodio, che in verità credevo di aver rimosso, è tornato prepotente a farmi visita. Marco era un uomo “normale” agli occhi della società. Eppure, come vede, anche nelle famiglie più canoniche può succedere di tutto. In passato non l’avrei mai dichiarato perché avrebbe significato voler far parlare a tutti i costi di me e io, mi creda, non ho mai cavalcato le notizie per farmi pubblicità".

L'ex modello ha rivelato anche alcuni spiacevoli avvenimenti, veri e propri atti intimidatori subiti nel corso della sua vita, ai quali non sa dare motivazioni. Nel 2014 tentatarono infatti di sabotare la sua automobile. "Forse volevano farmi fuori e io ne parlo soltanto ora. Nonostante le denunce fatte, non ho mai scoperto chi fosse il mandante. Non sono nuovo a episodi di questo genere. Una volta, fuori dal cancello di casa, mi scrissero “Garko drogato”, ha ricordato l'ex compagno di di Eva Grimaldi.

Sulla sua presunta, chiacchieratissima, omosessualità, l'attore ha dichiarato: "Sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando vorranno".