Francesco Vecchi: Chi è il collega di Federica Panicucci a Mattino Cinque?

Gossip TV

Conosciamo meglio questo scrittore, giornalista e presentatore, il quale, nonostante la giovane età, ha già raggiunto numerosi traguardi.

Scopriamo qualcosa su Vecchi, lo scrittore, giornalista e conduttore che ogni mattina, su Canale 5, si occupa di dare ai telespettatori le ultime news di attualità.

Francesco Vecchi: Ecco chi è lo scrittore, giornalista e presentatore che affianca Federica Panicucci

Francesco Vecchi nasce a Milano, in Lombardia, sotto il segno del Cancro, il 7 luglio del 1982; ha quindi appena compiuto 39 anni. Nipote di un giornalista di spicco, Guglielmo Zucconi, è da lui che eredita la passione per questa professione: da piccolo accompagnava spesso il nonno in redazione.

Ha soltanto 16 anni quando, nel 1998, pubblica il suo primo racconto, dal titolo Matrioska. Grazie ad esso, Francesco riceve persino il suo primo premio letterario. Dopo essersi diplomato, s'iscrive all'Università degli Studi Luigi Bocconi, laureandosi in Discipline Economiche e Sociali. In più, Vecchi studia persino all'estero, in Germania e in America. Tutto ciò, ovviamente, lo rende il giornalista che ha sempre desiderato essere: scrive per diversi quotidiani, tra cui il Corriere della sera e Libero. Nel 2019, Francesco pubblica il suo ultimo libro: I figli del debito - Come i nostri padri ci hanno rubato il futuro. Inoltre, ben presto, si affaccia al mondo televisivo: tra il 2004 ed il 2013 lavora per Mediaset come cronista sportivo, ma è nel 2016 che comincia a farsi conoscere ed apprezzare maggiormente, affiancando la presentatrice Federica Panicucci a Mattino Cinque, il programma in cui lui si occupa di attualità.

Nonostante sia molto riservato, recentemente Vecchi ha dichiarato in diretta di essersi sposato. Di sua moglie dice: "Nel momento in cui l’ho incontrata ho capito che non potevo non averla al mio fianco".