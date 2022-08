Francesco Totti e Noemi Bocchi, parla un ex gieffino: ''La lusingava essere paragonata a Ilary Blasi''

Gossip TV

Tommaso Eletti, ex concorrente del Gf Vip, fa alcune rivelazioni sul conto di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Francesco Totti.

Tommaso Eletti entra a gamba tesa nel gossip del momento, svelando retroscena inediti su Noemi Bocchi. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip e di Temptation Island racconta di essersi preso una grossa cotta per la nuova fiamma di Francesco Totti, poi tira in ballo Ilary Blasi.

Noemi Bocchi, un ex gieffino ha perso la testa per la nuova fiamma di Totti

Dopo aver annunciato la separazione dalla moglie Ilary Blasi, con la quale ha condiviso un ventennio e una famiglia bellissima, Francesco Totti è stato risucchiato dal gossip che lo vuole già innamorato di Noemi Bocchi, e colpevole della fine della relazione con la presentatrice de L’Isola dei Famosi. Mentre Ilary non proferisce parola, facendo parlare gli scatti che la ritraggono in vacanza con la famiglia, Totti torna al centro delle indiscrezioni a causa di una notizia bomba: Noemi sarebbe incinta.

Notizia che, al momento, non è stata confermata né smentita dai diretti interessati ma che ha portato inevitabilmente nuovo scalpore sulla coppia, che fa di tutto pur di non uscire ufficialmente allo scoperto. Nel frattempo, in questo gossip sfrenato si inserisce Tommaso Eletti, volto del Grande Fratello Vip e di Temptation Island, che fa alcune confessioni su Noemi parlando benissimo della nuova fiamma di Totti, per la quale in passato si era preso una bella cotta.

“Non mi sembra proprio una ‘mangiauomini‘, per come la conosco avrà ponderato molto la sua scelta di stare con Totti […] Avevo perso la testa per Noemi, ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. “Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita”.

Tommaso ha parlato di Noemi come di una donna molto colta che prende sul serio la sua istruzione e vuole coltivare nuove prospettive lavorative, per poi raccontare un aneddoto decisamente sorprendente. Sembra che gli amici di Noemi le abbiano fatto notare più volte la sua somiglianza a Ilary e che lei ne fosse molto soddisfatta.