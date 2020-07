Francesco Monte, il duro sfogo dopo le polemiche: "In tv spesso trattato come carne da macello"

Gossip TV

Monte lancia una pesante e inaspettata accusa al mondo della televisione.

La svolta musicale di Francesco Monte, che ha pubblicato da poco il suo primo singolo Siamo già domani, ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. L'ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, infatti, ha ricevuto molte critiche. L'ultima da Tommaso Zorzi che si è reso protagonista di un duro botta e risposta con Isabella De Candia.

Lo sfogo inaspettato di Francesco Monte

A distanza di alcune ore dalla diatriba social tra Zorzi e Isabella, Monte ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Leggo in cui ha rivelato i motivi che lo hanno spinto a buttarsi nel mondo della musica. Una decisione presa dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show, il talent show di Rai Uno condotto da Carlo Conti:

Quell'esperienza mi ha aiutato a prendere coraggio perché ho ricevuto complimenti anche da persone del settore. Il primo a dirmi che avrei dovuto iniziare a cantare è stato il Maestro Cotugno: mi ha chiamato per propormi un progetto ma in quel momento avevo un frullatore di cose in testa, mi ci sono voluti 6-7 mesi per metabolizzare. [...] Con Luca durante il lockdown abbiamo messo nero su bianco tutte le idee che avevamo. La melodia è la mia, ma non mi definisco un cantautore, sono obiettivo e so di essere più la voce che la penna. Non mi riesco ancora nemmeno a definire un cantante.

Ovviamente, non sono mancate le critiche:

Sì, certo, come sempre. Ma io, se prendo una strada, mi ci impegno, sfato i pregiudizi con i fatti. Dopo 10 anni sono arrivato a dire: sono contento se pensate male, almeno posso dimostrare che sbagliate.

Leggi anche Giulia Salemi contro Isabella De Candia e Francesco Monte

Per quanto riguarda l'attacco dell'influencer Tommaso, che ha provocato la reazione della fidanzata Isabella e a sua volta di Giulia Salemi, Francesco ha preferito non esporsi. L'ex tronista di Uomini e Donne, però, ha colto l'occasione per lanciare una dura accusa al mondo della televisione che, stando alle sue parole, lo avrebbe "venduto" in più occasioni:

Io delle mie cose non ho mai parlato. Ma, soprattutto, mi infastidisce essere giudicato sulla base di discorsi estrapolati dal loro contesto. In televisione mi è capitato in più di un'occasione di essere trattato non come una persona ma come un prodotto, come carne da macello, hanno "venduto" la notizia che vendeva di più. Anche per questo preferisco l'ambiente della musica alla televisione.