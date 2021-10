Francesco Mandelli: Vita privata e curiosità sul presentatore di Honolulu

Gossip TV

Francesco Mandelli: Ecco chi è il conduttore di Honolulu

Francesco Maria Mandelli nasce ad Erba, in Lombardia, sotto il segno dell'Ariete, il 3 aprile del 1979; ha quindi 42 anni. Trascorre infanzia ed adolescenza con il padre brianzolo e la madre sarda, ad Osnago, in provincia di Lecco. Francesco, però, frequenta il Liceo Scientifico Maria Gaetana Agnesi a Merate.

Il suo debutto in TV risale al 1998: ha 23 anni quando diventa il co-conduttore - insieme ad Andrea Pezzi - di Tokusho, su MTV Italia. Nel 1999, invece, esordisce al cinema, come attore, con il film Tutti gli uomini del deficiente di Paolo Costella. Tra gli altri, Mandelli reciterà anche per Ora o mai più di Lucio Pellegrini (2003), Manuale d'amore di Giovanni Veronesi (2005), Natale a Miami e Natale a New York di Neri Parenti (2005-2006), Generazione 1000 euro di Massimo Venier (2009). Dal 2010 al 2012 Francesco è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 Squadra Antimafia - Palermo Oggi.

Nel 1998 lavora per Radio Deejay, con Andrea Pezzi, e dal 2007 al 2010 conduce 105 Week End su Radio 105. L'amore di Mandelli per la musica è evidente: tra il 2000 ed il 2013, invece, è un membro del gruppo musicale Orange, dove è la voce e la chitarra. Nel 2009 esce il primo album, Certosa, e nel 2011 il secondo, Rock Your Mocassins. Tuttavia, Francesco ha anche suonato per la band Hot Gossip. I progetti musicali che realizza oppure a cui partecipa sono infatti diversi; ad esempio, in coppia con Federico Russo, mette in piedi gli Shazami, mentre nel 2018 è il cantante dei Dead Visions.

Con il collega Fabrizio Biggio, Mandelli è autore e protagonista della serie I soliti idioti, che, su MTV, va in onda per quattro fortunate stagioni. In più, da essa vengono tratti tre film di successo, uno del 2011, uno del 2012 ed uno del 2015: I soliti idioti - Il film, I 2 soliti idioti e La solita commedia - Inferno. Insieme a Biggio, e alla cantante Nina Zilli, nel 2011 presenta la sesta edizione dei TRL Awards nei panni del suo personaggio maggiormente riuscito: Ruggero De Ceglie, un padre decisamente privo di scrupoli. Nello stesso anno conduce l'ultima serata degli MTV Days, mentre nel 2012 lui e Biggio vengono ospitati al Festival di Sanremo; sul palco dell'Ariston interpretano proprio i loro soliti idioti. I due, inoltre, prestano la voce ai protagonisti della serie animata Beavis and Butt-Head, e partecipano al suddetto Festival con il brano Vita d'inferno, ma vengono esclusi dalla finale.

Nel 2013 recita in Pazze di me, di Fausto Brizzi; nello stesso anno doppia Monsters University, il cartoon Pixar, e ottiene una parte in Colpi di Fortuna, di Neri Parenti. Nel 2016, Francesco ottiene una parte nella pellicola di Giovanni Bognetti I babysitter, e nel 2017 partecipa nel video musicale L'esercito del selfie di Takagi e Ketra, Arisa e Lorenzo Fragola. Occasionalmente, commenta le partite della sua squadra del cuore, il Milan, nel programma di Rai 2 Quelli che il calcio, ma tra il 2017 ed il 2018 è un inviato. Oltre alla passione per i rossoneri c'è quella per la scrittura: nel 2014 Mandelli scrive e pubblica il suo primo libro, Osnangeles, nel 2018 Mia figlia è un'astronave. Quest'ultimo, chiaramente, è dedicato alla sua bambina, Giovanna Italia, data alla luce nel 2015 dalla sua compagna, Luisa Bertoldo. Nel 2018 Francesco debutta anche a teatro, con un monologo dal titolo Proprietà e atto (esilio permanente), e come regista del teen movie Bene ma non benissimo. Nel 2020, con il suo gruppo Dead Visions, pubblica il primo album A sea of troubles. Ora, Mandelli è il co-conduttore con Fatima Trotta del programma comico di Italia 1 Honolulu.