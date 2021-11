Flirt in corso tra Damiano dei Maneskin e Belen Rodriguez? La replica del cantante

Gossip TV

Impazza il gossip su Damiano David e la showgirl argentina. Cosa c'è di vero?

Nelle ultime ore, impazza sul web un gossip su una presunta frequentazione tra Belen Rodriguez e Damiano David, leader dei Maneskin. Il pettegolezzo è stato spifferato dall'influencer Deianira Marzano. Marzano, in alcune Ig stories, ha rivelato di aver ricevuto delle indiscrezioni dai suoi fan avute a loro volta da un amico che lavora a X-Factor e secondo queste voci la showgirl argentina avrebbe una grande simpatia per il frontman dei Maneskin. Una coppia tanto insolita quanto esplosiva ma l'indiscrezione si è già praticamente spenta sul nascere.

Se tutto tace da parte di Belen Rodriguez, da settimana peraltro al centro del gossip per una presunta crisi con Antonino Spinalbese, Damiano, felicemente fidanzato con la modella e influencer Giorgia Soleri, ha pubblicato una Ig Stories con una didascalia eloquente: "Sto leggendo tante caz**ate".

La stessa Deianira Marzano, da cui era partito il gossip aveva fatto presente di essere abbastanza scettica al riguardo, soprattutto perché non si è mai parlato di una crisi tra il cantante e la Soleri, anzi, anche se i Maneskin sono ormai in giro continuatamente per il mondo, loro sono sempre apparsi uniti anche se non amano mostrarsi sui social insieme. Damiano David pare sia tornato in Italia da poco e abbia trovato anche il tempo di accompagnare la sua fidanzata a un convegno che si è svolto a Roma sulla vulvodinia, il disturbo di cui ha confessato pubblicamente di soffrire.