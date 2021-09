Flavia Vento entra in Scientology, dopo undici anni di castità, e punta a Tom Cruise!

Gossip TV

Flavia Vento ha annunciato il suo ingresso in Scientology, dopo anni di castità, e ha ammesso di aver un interesse per Tom Cruise.

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip a causa della mancanza dei suoi adorati cagnolini, lasciando il pubblico interdetto, Flavia Vento ha deciso di entrare in Scientology e difende la sua scelta, ammettendo di avere qualche mira su Tom Cruise.

Flavio Vento in Scientology: “Non è una setta”

Flavia Vento ha provato a far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip senza troppo successo, rinunciando alla permanenza a Cinecittà neppure 24 ore dopo il suo ingresso a causa della malinconia per la separazione dai suoi amati cagnolini. Ora, la Vento ha trovato chi può aiutarla ad aprire la sua mente e tornare in forma spiritualmente: Scientology. La showgirl ha dichiarato di essersi iscritta e ha difeso la sua scelta su Mow Magazine, raccontando:

“Sono entrata in Scientology è vero. Ma non pensavo di generare tutto questo interesse. È una cosa normale. Scientology è una cosa che studia la mente. So che si parla di setta ma non è assolutamente vero. Io sto semplicemente facendo delle lezioni. Ho fatto un test di personalità per entrare e devo dire che ci ha preso quindi non è che Ron Hubbard abbia creato solo, come dicono, cose negative. Ha fatto anche cose buone. Scientology si basa proprio sulla cura della mente: noi abbiamo una mente analitica e una mente reattiva. Tutti i nostri traumi che abbiamo vissuto nell’infanzia sono immagazzinati dentro al cervello di ognuno di noi. Grazie alla tecnica usata da Scientology si arriva alla rimozione di questi traumi”.

Flavia, inoltre, ha ammesso di avere un certo interesse per Tom Cruise, che da anni fa parte di Scientology: “Beh, diciamo che Tom Cruise ora è single da quanto ho capito. E anche io lo sono. Da 11 anni ormai. Non solo single, pure casta! Quindi… Why not, Tom? Se l’ho mai sentito? Però, insomma: a un certo punto, Tom Cruise mi ha scritto su Twitter e io ero certa che fosse lui anche perché mi mandava delle foto. Abbiamo parlato per due mesi, poi ho capito che si trattava solo di un profilo fake. Ci sono rimasta molto male. Tom mi piace molto perché io voglio un superuomo. E Cruise lo è: salta, fa acrobazie pazzesche, vola”. Beh, se la Vento finisse al fianco di Cruise sul red carpet noi non vorremmo mai perdercelo!