Ficarra e Picone lasciano a sorpresa Striscia la notizia

Una notizia che irrompe nel mondo della televisione come una bomba, in diretta. Dopo 15 anni, i comici e conduttore Ficarra e Picone annunciano che lasceranno Striscia la notizia.

Saluti iniziali, in occasione dell’avvio dell’ultima settimana di conduzione, per quest’anno, con grande sorpresa per Ficarra e Picone, a Striscia la notizia. Ieri sera, infatti, la coppia di comici nati in televisione, ma ormai fra i più amati dal pubblico cinematografico, ha salutato con queste parole. “Comincia per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia, che però sarà anche l’ultimo anno di Striscia.”

Come dire, saluti a tutti, la grande avventura in prima serata su Canale 5 per loro finisce così. “Non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro. E ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti. E di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato. Non escludiamo che prima o poi torneremo ma al momento passiamo il testimone. Quello più dispiaciuto di tutti è il Gabibbo ma solo perché è un sentimentalone dalla lacrima facile”.

I due sono poi tornati sulla questione con un saluto su twitter.

Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ❤️ Ci vediamo in giro 😃 pic.twitter.com/9XAJkn1BpB— Ficarra e Picone (@FicarraePicone) November 30, 2020