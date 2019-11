Fernanda Lessa a Seconda Vita: i tragici della sua vita privata

Gossip TV

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi racconta i lati più oscuri del suo passato nel talk show della rinascita.

Ieri, mercoledì 20 novembre 2019, è andato in onda su Real Time Seconda Vita, il talk show che racconta le tragiche vicende che hanno colpito i personaggi dello spettacolo e la loro conseguente rinascita. Ospite del programma di Gabriele Parpiglia, Fernanda Lessa, ex modella brasiliana che ha descritto il suo passato di eccessi e di sregolatezza caratterizzato da una incolmabile perdita.

Fernanda Lessa si confida davanti alle telecamere di Seconda Vita

L'ex modella, durante la trasmissione, ha raccontato di aver vissuto il suo momento di popolarità in maniera diversa, del lato oscuro del mondo dello spettacolo e delle sue dipendenze dalla droga e dall’alcol che hanno caratterizzato il suo passato: “Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano. Tra il 2000 e il 2008 ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina”. La showgirl ha anche rivelato: “Ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”.

La Lessa, poi, ha raccontato il suo dolore più grande: ”Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcool”. Il ricordo della scomparsa del suo primo figlio Joaquin, neonato morto a pochi giorni dalla nascita, ha segnato per sempre la vita della donna: “ha vissuto sette giorni che lo potevo vedere, si chiamava Joaquin, ho potuto tenergli il braccio fino alla sala operatoria […] dopo l’operazione è stato 15 giorni in terapia, il bambino aveva 36 tubi” ha descritto commossa. Quell’episodio, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, lo ha ricordato così: “L’unica cosa che pensavo era quella di tuffarmi nel gin“ spiegando alle telecamere di Seconda Vita. Anche un altro momento ha segnato la Lessa: “All’ospedale, una venne e mi disse: ‘Ma che madre sei?! Invece di stare con tuo figlio!’ Mi veniva da spaccarle una bottiglia in testa. Ma che ne sai tu di quello che sto passando?!”. Fernanda Lessa ha spiegato il motivo della morte del piccolo Joaquin: “Dopo che è morto, abbiamo scoperto il motivo della sua sofferenza. Era una cosa congenita. Per una malattia che gli ho passato io. Aveva una vena in più al cuore, avevo una rabbia e odiavo tutti. Dopo la sua scomparsa, sono stata operata anche io per questo problema“. Una malattia cardiaca ereditaria che il bambino non è riuscito a sconfiggere. La showgirl, però, ha voluto rendere nota la sua volontà: “Abbiamo donato tutti gli organi di Joaquin. Lo abbiamo messo nella tomba di famiglia del papà, all’Isola d’Elba, almeno è un posto bellissimo. È un angelo, ha fatto del bene agli altri”. L’intervista si è conclusa a causa dell’immensa commozione.

Ora la brasiliana ha voglia di iniziare la sua seconda vita, aiutata dalla famiglia, dal marito Luca e dalla terapia che sta seguendo: “Oggi sono in cura. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia.”