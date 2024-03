Fedez, segnalazione shock sul rapper: ''A Parigi ha limonato una tipa per tre ore''

Gossip TV

L’ex gieffina Elisa De Panicis fa una segnalazione shock su Instagram, Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni a Parigi.

Nelle ultime ore è successo un po’ di tutto nel mondo del gossip legato agli ultimi sviluppi tra Fedez e Chiara Ferragni. Mentre l’imprenditrice digitale è pronta a fare guerra a L’Espresso per la discutibile copertina a lei dedicata, in uscita proprio oggi ricorrenza dedicata alla Festa della Donna, l’ex gieffina Elisa De Panicis informa il popolo del web di aver visto il rapper baciare un’altra donna a Parigi.

Fedez tradisce Chiara Ferragni? La segnalazione

Non sono momenti di pace e serenità per Chiara Ferragni e Fedez e il mondo del gossip è i subbuglio nelle ultime ore, a causa di una serie di eventi che hanno decisamente lasciato tutti senza parole. L’influencer è finita sulla discutibile copertina de L’Espresso che ha dedicato un approfondimento alla vicenda Balocco e alla beneficienza da parte della Ferragni, attraverso le vendite di gadget e prodotti commerciali. La copertina ha lasciato l’amaro in bocca anche a chi crede che Chiara sia colpevole e debba pagare, per la totale mancanza di tatto e buon gusto nel pubblicarla in particolare l’8 marzo, giornata dedicata alla Donne.

Mentre Chiara è pronta a prendere ogni tipo di provvedimento legale per salvaguardare la propria immagine, l’ex gieffina Elisa De Panicis sgancia una clamorosa bomba su Instagram che riguarda Fedez. “Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole”, ha scritto l’ex concorrente del Gf sulla sua pagina personale, svelando con una segnalazione shock il tradimento del rapper nei confronti di Chiara, consumatosi in pubblico e senza alcuna discrezione durante la Paris Fashion Week.

La coppia, al momento, sta vivendo una forte crisi e non condivide più lo stesso letto, ma per i fan della Ferragni il gesto di Fedez corrisponde comunque ad un tradimento. Lui, nel frattempo, non risponde alle accuse e prende finalmente parola per difendere pubblicamente la moglie, scagliandosi senza pietà contro L’Espresso. Voi cosa ne pensate?