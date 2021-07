Fedez, querelato dal Codacons, sporge denuncia per Stalking giudiziario

Gossip TV

Continua la guerra tra Fedez e Codacons che, dopo aver querelato il rapper, riceve una denuncia per stalking giudiziario.

Poche ore fa, Fedez è esploso pubblicamente su Instagram dopo aver ricevuto l’ennesima raccomandata da parte del Codacons, che lo avvertita dell’intenzione di sequestrate il frutto della raccolta fondi da lui promossa negli ultimi mesi. Lo sfogo del rapper ha indispettito il Codacons, che ha deciso di querelare Fedez per le frasi ingiuriose che ha rivolto all’associazione, per finire poi citato per stalking giudiziario dal marito di Chiara Ferragni. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Fedez e Codacons: è guerra a colpi di denuncia

Che tra Fedez e il Codacons non scorra buon sangue, non è di certo un segreto. Il rapper ha sempre ironizzato sui continui attacchi dell’associazione, almeno fino a ieri, quando l’ennesima lettera lo ha fatto andare fuori di testa. Fedez ha accusato il Codacons di perseguitarlo, e di intralciare la raccolta fondi da lui organizzata e finalizzata ad aiutare i lavoratori del mondo della musica, uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Le accuse che il marito di Chiara Ferragni ha rivolto al Codacons hanno sollevato un polvere, tanto che l’associazione si è vista costretta a difendersi pubblicamente con una lunga lettera, carica di stilettate velenose, che culmina con l’annuncio di una nuova querela a carico di Fedez.

"Fedez oggi, attraverso un delirante video pubblicato sui social, ha nuovamente attaccato l’associazione dei consumatori ricorrendo ad insulti e violenza inaccettabili. Evidentemente Fedez non ha letto la nostra istanza, e se l’ha letta non l’ha capita. Dimostrando leggerezza e superficialità […] Entrando poi nel merito delle accuse mosse dal rapper verso la nostra associazione, gli insulti, l’arroganza, le menzogne contenute nel suo video e la violenza dimostrata nei nostri confronti varranno a Fedez una nuova querela per diffamazione, che il rapper si sarebbe potuto evitare se solo avesse letto (e compreso) l’atto che gli è stato notificato. In favore dell’influencer stanziamo volentieri una piccola somma per pagare un giovane docente di italiano che, da oggi, manderemo a casa di Fedez quando dovrà leggere atti da noi scritti, per essere certi che li legga e li comprenda a fondo”, questa la replica del Codacons.

Ma Fedez non si arrende, ammettendo di essere rammaricato dal fatto che il lavoro di tantissime persone per l’iniziativa a scopo benefico, sia stato rovinato in questo modo. “In questi anni ho sempre cercato di esorcizzare ogni causa fatta dal Codacons con un po’ di sana ironia. Ora mi rendo conto che la situazione sta diventando sempre più insostenibile. Passare giornate intere al telefono con gli avvocati significa togliere tempo ai miei figli, alla mia famiglia. Questa cosa mi consuma. L’unica strada che ho è quella di citare il Codacons per stalking giudiziario. Ora davvero basta!”, questa l’ultima decisione del cantante. Noi ci domandiamo: a quando un incontro Fedez-Codacons nell'ascensore di Barbara D'Urso?