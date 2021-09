Fedez, la serenata a Chiara Ferragni e il terzo anniversario di Nozze (VIDEO)

Gossip TV

Fedez sorprende Chiara Ferragni con un’esibizione romantica nel bel mezzo del Lago di Como, per festeggiare il terzo anniversario di nozze.

In occasione dei festeggiamenti per il terzo anniversario di nozze con la moglie Chiara Ferragni, Fedez ha stupito l’influencer con una sorpresa romantica. Il rapper ha organizzato una serenata, dedicando alla sua dolce metà una canzone scritta appositamente per lei, con tanto di esibizione nel bel mezzo del Lago di Como. Ecco cosa è successo e la reazione della Ferragni.

La romantica serata di Fedez per Chiara Ferragni (Video)

Nelle ultime ore si è tornato a parlare insistentemente della coppia più social d’Italia, ovvero quella formata da Chiara Ferragni e Fedez. L’influencer continua a macinare successi, lanciando nuove linee personalizzate, mentre il rapper conquista le classifiche con la ritmata hit estiva “Mille”, che lo vede al fianco di Orietta Berti e Achille Lauro. I Ferragnez mostrano momenti della loro vita privata su Instagram, comprese le buffe risposte del primogenito Leone e gli outfit alla moda della piccola Vittoria, facendo trasparire il grande affiatamento di coppia.

Per questo, quando Chi ha paparazzato Chiara e Fedez durante una lite furibonda, consumata sullo yacht che ha ospitato parte delle loro vacanze estive, i fan sono rimasti di sasso. La pubblicazione delle foto a poche ore dallo scoccare del terzo anniversario di nozze dei Ferragnez, e l’influencer ha messo a tacere le chiacchiere con una dedica molto romantica al marito. Lui, invece, ha deciso di osare e ha portato la sua dolce metà al centro del Lago di Como, dove ha tenuto un concerto privato a due, dedicandole una canzone che ha scritto appositamente per lei.

“Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo”, ha scritto la Ferragni nella didascalia che accompagna il video della performance romantica di Fedez. Insomma, sulla coppia non ci sono nuvole all’orizzonte ma semplici discussioni facilmente superabili come recita anche il brano che il rapper milanese ha scritto per la moglie "e litigare con te è meglio del cinema".