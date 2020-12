Fedez, la risposta a Fabio Volo: "Faccio cose poco eleganti, ma andiamo avanti"

Gossip TV

Accusato da Fabio Volo di pubblicizzare la sua beneficenza, Fedez si scusa con ironia ma rilancia il suo impegno.

Fedez ha risposto via social a Fabio Volo, che l'aveva accusato di pubblicizzare la sua beneficenza dopo il recente episodio dei 1.000 euro donati a cinque sconosciuti e la raccolta fondi organizzata via Twitch. Ormai una figura pubblica al di là della musica, dopo aver ricevuto l'Ambrogino d'Oro insieme a Chiara Ferragni, Fedez ha come sempre affidato a una storia di Instagram la sua risposta, piuttosto ironica (ma anche tagliente), cogliendo l'occasione per rilanciare il suo impegno. Vi trascriviamo quanto ha detto.

Ieri è stato dato il via a un'iniziativa che ha coinvolto me e tantissimi artisti, uno sforzo disumano di tantissime persone per aiutare oltre 40 categorie diverse di lavoratori con aiuti che arriveranno entro Natale. Visto che oggi Fabio Volo mi ha giustamente criticato con questa polemica, vorrei invitarlo a partecipare a quest'iniziativa, che non gli sarà purtroppo arrivata all'orecchio, a cui hanno aderito tantissimi suoi colleghi.

Caro Fabio Volo, ci tengo anche a spiegarti perché quest'iniziativa non è il classico caso della beneficenza "si fa ma non si dice": in questo caso palesando a tutti quello che stavamo facendo siamo riusciti a coinvolgere brand e aziende, in modo da raggiungere una cifra che da soli non avremmo mai ottenuto. Mi sarebbe piaciuto averti al mio fianco per questa bella cosa, piuttosto che stare a dibattere con te su una polemica del cazzo, ma va bene: rendiamola costruttiva, dai.

Mi piacerebbe archiviare la pratica in maniera rapida, in modo da dare spazio alle cose importanti: facciamo così, io non sono il Duca di Windsor, sono un ragazzo di periferia che fa le cose a suo modo, in maniera poco elegante e sono anche una persona che fa tutto in cattiva fede e che fa tutto perché ricerca della pubblicità per se stesso. Diamo per scontato questo, perché tanto tutti gli articoli vertono a qualificarmi in quanto uomo. Una volta archiviata questa pratica e una volta che diamo per assodato che io sia una merda, possiamo andare avanti e parlare delle cose importanti? Grazie.