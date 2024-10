Fedez ha un nuovo amore: "Storia seria, fidanzato ufficialmente"

Gossip TV

Lo scoop di Gabriele Parpiglia: Fedez si sarebbe fidanzato con una ragazza milanese

Sembra che Fedez abbia trovato un nuovo amore dopo la separazione da Chiara Ferragni.

A rivelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha lasciato intendere che il rapper non sia semplicemente coinvolto in un flirt passeggero, ma stia vivendo una relazione seria. Secondo quanto riportato da Parpiglia, Fedez ha festeggiato il compleanno in dolce compagnia, e la donna accanto a lui non sarebbe una giovane sconosciuta, bensì una ragazza di Milano, proveniente da una famiglia benestante e rispettata.

Il giornalista, attraverso un post su Twitter, aveva annunciato con entusiasmo questa novità, affermando che si trattava di una ripartenza completa per il rapper, non solo dal punto di vista personale ma anche sentimentale: “Una storia seria, seria e ripartenza in amore totale”, ha scritto, promettendo ulteriori dettagli.

Parpiglia ha mantenuto la promessa, e durante una puntata di Studio 100, ha approfondito il rumor, confermando che Fedez si è ufficialmente fidanzato con questa ragazza milanese. In questi giorni, il rapper è stato particolarmente silenzioso sui social media, e sembra che la sua nuova compagna gli sia stata molto vicina in un periodo delicato, segnato da questioni legali che coinvolgono avvocati e interrogatori. Nonostante le difficoltà che sta affrontando, il sostegno della nuova fidanzata sembra essere una costante importante nella sua vita attuale.