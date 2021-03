Fedez e Chiara Ferragni, è nata la loro figlia Vittoria, l'annuncio su Instagram

Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato su Instagram la nascita e il nome della loro figlia: si chiama Vittoria.

"La nostra Vittoria": Chiara Ferragni e Fedez hanno annuciato così con un tenero gioco di parole la nascita della loro figlia, la secondogenita. La bambina è nata oggi 23 marzo 2021 e i fan più attenti avevano già un indizio, perché sul palco di Sanremo il cantante aveva indossato una maglietta con le iniziali di famiglia: se F, C ed L (Leone, il primo figlio) si spiegavano da sè, c'era un mistero ora svelato su quella "V". Per poco Vittoria non si è affacciata alla vita nei giorni di Sanremo, anzi con la sua gestazione di 39 settimane ha aspettato con gentilezza il momento migliore per i Ferragnez. Per Leone invece le cronache ci dicono che era nato alla 37ma settimana.

Dato il momento, comprensibilmente, su Instagram Fedez e Chiara Ferragni non hanno aggiunto nulla a quello che una bella foto e "La nostra Vittoria" già dice. Anche Vittoria, come Leone, porterà entrambi i cognomi dei genitori: la decisione è stata presa dalla coppia per opporsi a quella che avvertono come una tradizione patriarcale.