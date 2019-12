Fedez, confessione choc: "Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla"

Gossip TV

A La Confessione il rapper milanese racconterà della scioccante notizia che ha coinvolto la sua salute.

Questa sera, ritorna su Nove La Confessione, programma d’interviste firmate Peter Gomez che scavano tra i segreti dei personaggi dello spettacolo ospiti in studio. Il programma ripartirà in via del tutto eccezionale con un’intervista esclusiva a Fedez, rapper milanese e marito di Chiara Ferragni. L’artista si confesserà al direttore de Il Fatto Quotidiano, raccontando il suo percorso professionale e politico, il difficile rapporto con i 5 Stelle, le difficili relazioni con i suoi colleghi rapper e svelerà un aspetto inedito che ha travolto la sua vita.

La Confessione di Fedez

Protagonista del programma condotto dal direttore de Il Fatto Quotidiano sarà il rapper Fedez, personaggio molto discusso nel mondo dello spettacolo e per la sua vita privata. Marito dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, Federico Lucia mostrerà un volto inedito durante la trasmissione, rispondendo alle domande di Peter Gomez senza nascondere niente. Una terribile scoperta, fatta dopo un controllo medico, ha portato Fedez a riflettere su se stesso. “Cosa farà in futuro?”, chiederà il giornalista “Eh, bella domanda. È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità”. Il cantante continuerà: “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla“. La rivelazione choc farà commuovere il rapper e raccogliere i pensieri: “Ti trovano questa cosa e ti dicono: ‘Guarda, devi stare sotto controllo’ perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie” concluderà il padre del piccolo Leone.

Non perdetevi l’intervista esclusiva a Fedez questa sera, a La confessione, alle 21.25, su NOVE.