Fedez, chi è il cantante che fa infuriare il Codacons? Curiosità e Vita privata

Gossip TV

Cantante, marito di Chiara Ferragni, benefattore, influencer, produttore musicale, Fedez è uno dei VIP più famosi d'Italia: qualche curiosità su di lui e sulla sua vita privata.

Cantante, produttore musicale, attivista e benefattore, influencer, marito dell'ancor più influencer Chiara Ferragni: tutto questo è Fedez, che pur nelle polemiche incrociate con personaggi famosi e qualche denuncia del Codacons (ma non grazie a quelle), rimane uno dei VIP più noti in Italia, in grado anche di far valere la sua fama in chiave non egoistica. Chi è Fedez? Quanto è iniziata la sua carriera? Curiosiamo un po' nella sua vita privata e professionale. [foto da profilo Instagram]

Fedez, la carriera del cantante e rapper

Nato a Milano nel 1989, cresciuto in provincia, lascia il liceo artistico al quarto anno per seguire la musica e in particolare il pop rap. Del 2007 è il suo primo singolo Pat-a-Cake, del 2011 il primi due album in studio, Penisola che non c'è per Badaboom Edizioni e Il mio primo disco da venduto dell'etichetta Tanta Roba di Gué Pequeno e DJ Harsh (con i quali ha spesso collaborato). È il periodo in cui incontra J-Ax, col quale nascerà poi un'amicizia e un sodalizio artistico e produttivo.

Il primo trionfo di premi e vendite arriva con il terzo album del 2013, Sig. Brainwash - L'arte di accontentare, dove ci sono singoli storici del cantante come Si scrive schiavitù si legge libertà, Alfonso Signorini (eroe nazionale), Cigno nero e Dai cazzo Federico. Nel dicembre del 2013 fonda con J-Ax l'etichetta musicale Newtopia, per la quale nascerà l'album di loro collaborazioni e hit: Comunisti col Rolex (2017), comprendente tormentoni come Assenzio, Senza pagare, Vorrei ma non posto e Piccole cose. Prima ancora comunque aveva realizzato nel 2014 un altro album solista, alimentato da un attivismo politico vicino al Movimento 5 Stelle, cioè Pop-Hoolista (2014), con singoli Generazione Bho, Magnifico e L'amore eternit: è il 2014 il periodo in cui diventa particolarmente noto per il pubblico televisivo, come giudice di X-Factor, ruolo che rivestirà fino al 2018. Dopo aver lasciato la Newtopia nel 2018, Fedez ha pubblicato con la Sony quello che a oggi è il suo ultimo album solista, cioè Paranoia Airlines, del quale fanno parte brani come Prima di ogni cosa, Holding Out for You e Che cazzo ridi.

Parteciperà al Festival di Sanremo 2021 col brano Chiamami per nome, interpretato con Francesca Michielin.



v

Fedez, il matrimonio e il figlio con Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, una delle più note influencer del web (se non la prima ad attirare l'attenzione di chi si è occupato seriamente del fenomeno), ufficializzò il suo rapporto con Fedez già nell'ottobre del 2016, ma la proposta di matrimonio è arrivata dal cantante nel maggio 2017, durante un concerto del tour di Comunisti col Rolex. Il matrimonio si è celebrato il 1° settembre del 2018, dopo che Chiara aveva dato alla luce Leone Lucia a marzo, in quel di Los Angeles. Combinando la loro fama, Fedez e Chiara Ferragni, detti Ferragnez nel gergo gossipparo, si sono impegnati costantemente per campagne umanitarie, non solo durante i difficili mesi del lockdown ma anche prima, tanto che nel dicembre 2020 sono stati entrambi insigniti dell'Ambrogino d'Oro dalla città di Milano.





Fedez, i contrasti e le polemiche con il Codacons e con altri vip

Nel corso della sua esposizione mediatica, Fedez è entrato in conflitto con diverse figure pubbliche, politiche e d'intrattenimento: famosi i suoi attacchi social a Matteo Salvini e Barbara d'Urso, ma anche le sue accuse di censura a due esponenti del PD che protestarono per la sua presenza a X-Factor, in quanto simbolo dei 5 Stelle (accadde nel 2014). Di recente è stato attaccato da Fabio Volo per aver pubblicizzato troppo (a dire di Volo) una sua iniziativa di raccolta fondi, per la quale però - come Fedez stesso ha spiegato - era necessario rivelarsi per l'accordo con gli sponsor.

Più complessi gli scontri con il Codacons, ultimamente per presunti illeciti nelle commisioni dei donatori su Gofundme nelle varie campagne (vicenda archiviata dalla Procura di Milano lo scorso dicembre), prima ancora per "blasfemia e offesa al sentimento religioso", per un'immagine che raffigurava Chiara Ferragni come la Madonna dipinta dal Sassoferrato.