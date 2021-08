Federico Rossi svela un retroscena sull’ex fidanzata Paola Di Benedetto

Gossip TV

Cosa è successo tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto dopo la rottura? Ecco cosa ha rivelato il cantante.

Federico Rossi e Benjamin Mascolo hanno deciso di separare il loro iconico duo, per compiere un nuovo step della carriera musicale, alla ricerca di una nuova identità artistica. L’addio a Mascolo è seguito a quello di Paola Di Benedetto, con la quale il Rossi ha condiviso i momenti più importanti della sua vita. Ma come sono i rapporti oggi tra i due ex fidanzati?

Federico Rossi parla di Paola Di Benedetto dopo la rottura

Federico Rossi e Benjamin Mascolo hanno sciolto il duo Benji e Fede, tra le lacrime delle fan che hanno seguito con entusiasmo la carriera del duo canoro. Nonostante la decisione possa aver diviso l’opinione pubblica, Federico e Benjamin sono ancora molto amici, e si sostengono a vicenda pur non potendosi vivere come prima a causa dei rispettivi impegni lavorativi e privati. Il Mascolo sta per convolare a nozze con l’attrice Bella Thorne, mentre il Rossi ha chiuso da pochi mesi la sua storia d’amore con Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato dal Corriere della sera, il cantante ha raccontato un retroscena sul rapporto con Paola dopo la rottura definitiva: “Ci siamo lasciati da un paio di mesi. Siamo sempre stati complici a prescindere dall’essere fidanzati. Siamo in ottimi rapporti”.

Federico ha spiegato anche cosa lo ha spinto a prendere una decisione drastica per la sua carriera, in comune accordo con l’amico Mascolo, ricompensato dal successo dei suoi brani da solista e dalle collaborazioni di alto livello in cui è stato coinvolto. Il Rossi ha parlato anche di un periodo complicato, che lo ha visto lottare contro il richiamo dell’alcol e la depressione: “Non prendevamo mai fiato. Quando sei in quella bolla, iniziata da piccolo, fai fatica a capire un po’ più di te. Nel 2018 ci siamo trasferiti a Milano per tre mesi, avevamo il daily di X Factor, il disco, gli instore, i palazzetti e avevo anche una ragazza […] Non trovavo più il tempo per me e sono completamente crollato. Non dormivo più, ma poi dovevo performare ed essere lucido. È stato massacrante […] Nel libro ho detto che bevevo, sì, ma non a livelli incredibili, qualche birretta. Avevo iniziato a farmi prendere dalle circostanze, a voler fare qualsiasi tipo di cosa. Senza gli amici, mia madre o la mia ex Paola sarebbe stata dura”.

A proposito del futuro, invece, il Rossi spera di realizzarsi sempre di più, magari approdando al Festival di Sanremo con un brano intenso e innovativo. Ora, infatti, Federico si sente più fluido e libero, sia a livello personale che a livello musicale.