Federica Panicucci, malore per lo slittamento di Mattino 5? ''È grave''

Federica Panicucci smentisce le voci che la vorrebbero furiosa per lo slittamento di Mattino 5 in favore di Morning News.

Mattino 5 ha subito un improvviso slittamento e tornerà su Canale5 dopo diverse settimane dalla data di debutto preannunciata dalla Rete. Nelle ultime ore si è parlato di una reazione furiosa da parte di Federica Panicucci, che ora smentisce tutto e se la prende con il gossip infondato.

Federica Panicucci furiosa per il gossip su Mattino 5

Visto il grande successo di Morning News, il programma di informazione quotidiano condotto da Simona Branchetti, Mediaset ha deciso di premiare la giornalista e far slittare il debutto di Mattino 5. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Arnaldo Magro su Il Tempo, Federica Panicucci sarebbe furiosa per la decisione della rete, al punto da avere un malore per la delusione. “Eppure, secondo un’indiscrezione, sembrerebbe che la conduttrice non abbia gradito per niente il cambio di programmazione da parte dei vertici del Biscione, al punto che sarebbe stata colta da un mancamento alla notizia dello slittamento del suo talk show mattutino.Qualcuno dice fosse furibonda” cita il rumor, facendo presente che la storica conduttrice di Mattino 5 non avrebbe fatto i salti di gioia per questa promozione sul campo della giornalista del Tg5, la quale sui social ha confermato la notizia del prolungamento del suo Morning News su Canale 5”, questa la notizia che ha lasciato senza parole il pubblico di Canale5.

In un momento storico in cui le FAKE NEWS sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le FAKE NEWS. #stopfakenews pic.twitter.com/2CdgHN8VVe — Federica Panicucci (@fede_panicucci) August 22, 2021

Immediata la replica della Panicucci, che ha smentito senza mezzi termini il gossip, dichiarando: “In un momento storico in cui le fake news sono un grave problema sociale, trovo ancora più grave che giornalisti, senza verificare le fonti, retwittino e riprendano le fake news”. Federica ci tiene a far sapere di aver accettato la decisione del Biscione con serenità, e di essere pronta a tornare al timone del programma senza drammi.

