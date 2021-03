Fabrizio Corona si è ferito dopo la notizia del suo ritorno in carcere

Gossip TV

Sangue e reazione disperata da parte di Fabrizio Corona quando ha saputo che doveva tornare in carcere.

Fabrizio Corona si è lasciato andare a una reazione disperata, ferendosi ai polsi e apparendo insanguinato in una story drammatica su Instagram, una volta saputo di dover tornare in carcere. Ha accusato i magistrati, mostrando il pavimento e il volto insanguinato dopo essersi ferito ai polsi. Con parole dure e drammatiche ha minacciato di farsi ancora più male. Così ha scritto poi su una foto, che vi mostriamo qua sotto, condividendo il suo dramma con i follower, "Adesso vi faccio vedere come si combatte INGIUSTIZIA...pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto”.

È stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano a decidere per il ritorno in carcere del fotografo, revocando gli arresti domiciliari. Una volta avvisato dal suo avvocato ha reagito ferendosi istericamente. L’avvocato ha anche detto di essere con lui e di aver chiamato l’ambulanza.