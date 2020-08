Fabrizio Corona lancia una frecciata a Giulia De Lellis e Andrea Damante: "Famosi solo per il tira e molla"

Gossip TV

L'ex re dei paparazzi critica i Damellis, che stanno attraversando l'ennesima crisi di coppia.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono nuovamente lasciati. A commentare la crisi, confermata nelle ultime ore dall'ex tronista di Uomini e Donne, ci ha pensato Fabrizio Corona che ha voluto dire la sua sui Damellis.

Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi, parla Fabrizio Corona

Giulia e Andrea sono di nuovo in crisi. La conferma arriva direttamente dal dj veronese che, raggiunto da Chi, ha confessato la verità sul rapporto che lo lega all'influencer romana: "Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose e poi vedremo". Sembra però che tra i motivi, questa volta, non ci siano tradimenti ma solo incomprensioni.

Una notizia commentata e criticata da molti. Tra questi anche Corona che, al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato una bella frecciata ai due ex amatissimi protagonisti del trono classico di Uomini e Donne:"L’unica cosa che fa parlare di loro è il tira e molla che fanno di continuo". L'ex re dei paparazzati, però, non si è limitato a commentare solo la rottura dei Damellis. Fabrizio, infatti, ha colto l'occasione per dire la sua anche su un'altra coppia famosa, ovvero quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "La popolarità è un collante per loro come per tante altre coppie perchè divisi non valgono quello che valgono insieme".

Corona ha parlato anche delle due donne della sua vita, Belen Rodriguez e Nina Moric. L'uomo ha rivelato di aver capito che entrambe sono state solo uno strumento per arrivare al successo: "Non ho mai capito se le amassi veramente perchè nella mia visione malata erano lo strumento che mi permetteva di diventare più famoso". Al contrario di Silvia Provvedi, Zoe Cristofoli e Asia Argento: "Zoe è finita sui giornali dopo una settimana con me, di Asia non si parlava più prima che stesse con me".