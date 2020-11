Fabrizio Corona: "Fedez e Chiara Ferragni due ebeti", le sue idee sul Covid

Gossip TV

Fabrizio Corona spara a zero su Ferragni, Fedez, ex famosi dei primi anni Duemila, il Covid.

E' un Fabrizio Corona più fuori controllo del solito quello che si è raccontato in una lunga intervista con Mowmag: uno dei suoi giudizi che farà sicuramente più discutere è quello su Chiara Ferragni e Fedez, giudicati "due ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione", ma sono "ebeti" anche i calciatori, "la razza peggiore, i più sfigati della terra, l'unico che merita rispetto è Ibrahimovic". La lunga conversazione copre molti altri campi.

Non manca per esempio un giudizio sul Covid, che Corona ha avuto e definisce "un'influenza come un'altra, solo che non c'è il vaccino, fine", mentre ci tiene a liquidare la condizione di chi si arrabatta per mantenere una fama che ha perso nello show business: "I protagonisti del mondo dello spettacolo dal 95 al 2005 sono tutti finiti". Si riferisce anche a chi entra in un Grande Fratello Vip? Lui ci entrerebbe? "Metti che io entro al Grande Fratello, hai il 10 percento in più di share, ma solo perché la gente sa che finalmente entrerebbe uno vero. [...] Io sono l'unico personaggio, fine. Adesso sono tutti delle nullità, in tv ci sono sempre i 5 o 6 opinionisti del cazzo, i personaggi vanno solo a raccontare storie pre-impostate".

Matteo Salvini è la "persona più inutile della terra", Stefano de Martino "alla fine è un bravo ragazzo". A proposito di affetti e relazioni, ammette di aver avuto "momenti di amore, di attimi di felicità immensi, i primi mesi con Nina, alcuni mesi con Belen", ma sottolinea come la sua vita sia stata tutta improntata a vendicare suo padre, il giornalista Vittorio Corona fondatore di King e Moda, fatto fuori dal sistema, "dalla Rai e da Mediaset".

In un turbine di dichiarazioni su assunzioni di farmaci, consigli pratici su come sfondare senza alcuno scrupolo nel mondo dei talk show, felicità e dipendenza dal lavoro per la sua agenzia di comunicazione, Fabrizio Corona è l'usuale fiume in piena.