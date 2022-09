Gossip TV

Fabrizio Corona sui social si scaglia duramente contro Totti e Ilary.

Fabrizio Corona è tornato a tuonare contro Francesco Totti e Ilary Blasi. Con quest'ultima in particolare, in passato c'è stato un furioso litigio in diretta nel corso di una puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip, condotta appunto da Ilary. Lo scontro tra i due si è concentrato su un fatto passato, quando l'ex re dei paparazzi aveva lanciato uno scoop su un presunto tradimento di Totti con Flavia Vento, poco prima di sposarsi con la Blasi.

Fabrizio Corona contro Francesco Totti e Ilary Blasi, il lungo post: "Caro Pupone e cara Caciottara.."

Dopo e recenti dichiarazioni dell'ex capitano giallorosso che ha confessato di essere stato tradito da Ilary, Corona ha rilasciato un'intervista al vetriolo all'Adnkronos per poi condividere un post su Instagram nel quale ha dichiarato che rivelerà altre e importanti verità (che si preannunciano amare) sulla coppia:

"Il paradosso è che tutta l’Italia adesso parla di questi due borgatari - ha scritto Fabrizio Corona su Instagram - In questo video al GF Vip 3, quel giorno, la queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì proprio lei,la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. È caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me. Era appena uscito il libro di Totti che per volontà della famiglia di Ilary aveva voluto tirare fuori l’argomento Flavia Vento. Mi accusava di aver inventato tutto, che era tutto finto, e che io ero una m***da perché lei si doveva sposare una settimana dopo. Accidenti! Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose."

"La gente mi ferma per strada. Ma questa non è una fiaba d’amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi .Mi fanno schifo i potenti o i finti tali."

"E ora è giunto caro pupone e cara caciottara il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi… prossimamente seguitemi. Stay tuned! P.S. Complimenti il furto dei Rolex come primo reato è azzeccato. Tra 3 anni finita la condanna (che non arriverà mai) varranno il triplo. A presto cari, molto presto."