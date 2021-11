Fabrizio Corona conferma la rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Gossip TV

L'ex re dei paparazzi ha parlato di "una storia finita".

La conferma della fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese arriva dal suo noto ex fidanzato, Fabrizio Corona con il quale la showgirl argentina è rimasta in ottimi rapporti:

"Io e Belen siamo molto amici. Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori", queste le parole di Corona rilasciate a SuperGuidaTv.

Come è noto, nelle ultime settimane, impazza il gossip sulla showgirl argentina e l'hair stylist e sulla presunta fine della loro relazione. La parole dell'ex re dei parapazzi, con cui Belen è stata immortalata di recente, confermano ogni dubbio.

I due, nel mentre, continuano a non stare insieme e, sui rispettivi profili Instagram, compaiono esclusivamente foto della loro piccola Luna Marì immortalata con la mamma o il papà, rigorosamente da soli. Antonino ha anche commentato un utente che lo ha attaccato e la risposta del giovane dell'hair stylist, è sembrata una frecciatina velenosa nei confronti della sua (ex?) compagna "Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo?" hanno scritto sotto una foto di Antonino. "Lo penso anche io", la secca replica del giovane spezzino.

Dopo il viaggio a Parigi che i due si erano concessi nel tentativo di ritrovarsi, pare che le cose siano precipitate del tutto. Alla festa dei 60 anni del papà di Belen, Gustavo Rodriguez, erano presenti tutti i familiari tra cui naturalmente i fratelli Cecilia e Jeremias ma, l'assenza di Spinalbese, ha inevitabilmente creato un gran mormorio. Una crisi o una rottura? Fabrizio Corona ha parlato di una storia finita.